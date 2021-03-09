Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
271 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
277 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı
Formula 1 / Son dakika

Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"

Ekleyen:
, Editör

Alpine'nin motor departmanından sorumlu şefi Remi Taffin, bu seneki motordan neler beklememiz gerektiğini ve COVID ışığında takımın güç ünitesi konusunda alması gereken kararları açıkladı.

Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"

Taffin konuşmasına öncelikle Alpine'nin 2021 için nasıl bir motor geliştirdiğini açıklayarak başladı: "Geçen sene COVID sebebiyle 2021 programımızı 22'ye ertelememiz ve 2020 gelişimimizi durdurmamız gerekti. Biz de buna karşılık geçen sene yapmayı planladığımız güncellemeyi bu sezonun ortasına taşıdık."

"Bu yüzden az önce bahsettiğim sebepten ötürü kış arasında değil, sezon yarışları sırasında yapacağımız bir evrimi yapmış olduk."

"Ve elbette odağımızı 2022'ye kaydırdık fakat aynı zamanda kış arası boyunca geçen seneki motorumuzun bir evrimi olan 2021 motoru üstünde çalıştık."

"Aslında motorumuzun üstündeki çalışmaları birkaç hafta önce bitirdik bu yüzden testler ve yarışlar için motoru üretme zamanımız oldu."

"Bu yüzden ilk yarışa hazırız diyebilirim. Umarım geçtiğimiz sezonki dayanıklılığımızı koruyabilmişizdir, öyle olduğunu düşünüyorum. Böylece bu evrimi sağlam bir temelin üstüne kurarak biraz daha performans elde etmiş oluruz."

Taffin motor üstünde yaptıkları çalışmaların ne kadarının performans, ne kadarının dayanıklılık için olduğunu da açıkladı: "Yaptıklarımızın çoğu, dediğim gibi performans kazanmak içindi fakat temel hedefimiz dayanıklılık üzerineydi, istikrarlı olmamızı garantilemek adına."

"Yani bu alanda birçok güncelleme yaptık, geçen sene pist üstünde gördüğümüz sorunların birkaçını çözdük ve dayanıklılık yönünden motorumuzu garanti altına aldık."

"Yani performans açısından daha çok sezon süresince yapılacak bir şeydi. Herhangi bir sayı vermeyeceğim fakat büyük bir adım değil, geçen sene sahip olduğumuz motorun bir evrimi olduğunu söyleyebilirim.

Yeni bir motor tasarlamaktansa neden geçen seneki motoru geliştirdiklerine değinen Taffin, "Temel sebep az önce bahsettiğimdi, 2 aydan uzun süre kapalı kalmamız gerekince bir karar vermemiz ve yapacaklarımızı yeniden planlamamız gerekti."

"Yani bu kararı aslında geçen sene Mart ayında aldık ve bu tür bir karar aldığınızda sadece kararınıza sadık kalabilirsiniz ve biz de öyle yaptık."

"Yani geçen sene sahip olduğumuzun üstünde çalışıp bir şeyler inşa edeceğiz ve böylece iyi bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Elbette 2022'ye ertelediğimiz motora şu anda sahip olmak isterdim fakat bazı noktalarda bir plan yapıp bunu takip etmeniz gerekir, özellikle bu durumda." dedi.

Son olarak motor dondurmasının planlarda bir değişiklik yaratıp yaratmadığına değinen Taffin, "Pek değil. Az önce bahsettiğim sebepten ötürü. 2021 motoru 2022 ya da 23'te gerçekleşeceklere bağlı değildi, 2020'de aldığımız karara, 2023'te tekrar bir evrim gerçekleştireceğimizi göz önünde bulundurarak her şeyimizi 2022 aracına ayırma kararına, dayanıyordu."

"Yani 2022'de sahip olduğumuz temelden en iyi performansı almaya dayanıyordu fakat artık 2023 değişiklikleri olmayacak, yine de memnunuz. Böylece 2022'de daha da büyük bir devrim yaratabiliriz, hatta 2023'te getireceğimiz güncellemelerin bir kısmını 2022'ye çekebiliriz."

"Yani biraz farklı bir oyun oldu, fakat günün sonunda büyük oyunu görmeliyiz. 1 sene önce aldığımız kararın kötü olduğunu düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı

Önceki haber

Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alpine
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"

2s
2
Formula 1

Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"

16 dk
3
Formula 1

Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"

3s
4
Formula 1

Klien: "Vettel'in Stroll'ü yenmesi gerekiyor"

7s
5
Formula 1

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

15s
Son Haberler
Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"
F1

Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"

16dk
Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı
F1

Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı

1s
Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"
F1

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"

2s
Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor
F1

Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor

3s
Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"
F1

Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"

3s
Son Videolar
Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10 03:41
Formula 1
8 Mar 2021

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi 02:03
Formula 1
7 Mar 2021

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı 01:01
Formula 1
5 Mar 2021

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı

Aston Martin AMR21 Lansmanı 02:37
Formula 1
4 Mar 2021

Aston Martin AMR21 Lansmanı

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor 01:09
Formula 1
4 Mar 2021

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

More from
Memet Kağan Bilgili
Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"

Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

More from
Alpine
Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor Alpine lansmanı
Formula 1 / Son dakika

Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor

Budkowski: "Abiteboul'ün Alpine'den ayrılması şoke ediciydi"
Formula 1 / Son dakika

Budkowski: "Abiteboul'ün Alpine'den ayrılması şoke ediciydi"

Teknik analiz: Alpine A521
Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Alpine A521

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"

Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"

Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"

Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor

Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı

Aston Martin, 2021 F1 sezonunda kullanılacak güvenlik ve tıbbi aracını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 sezonunda kullanılacak güvenlik ve tıbbi aracını tanıttı!

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Son Haberler

Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"

Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"

Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.