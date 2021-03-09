Alpine: "Motor güncellemeleri; kış arasında değil, sezon boyunca getirilecek türden"

Taffin konuşmasına öncelikle Alpine'nin 2021 için nasıl bir motor geliştirdiğini açıklayarak başladı: "Geçen sene COVID sebebiyle 2021 programımızı 22'ye ertelememiz ve 2020 gelişimimizi durdurmamız gerekti. Biz de buna karşılık geçen sene yapmayı planladığımız güncellemeyi bu sezonun ortasına taşıdık."

"Bu yüzden az önce bahsettiğim sebepten ötürü kış arasında değil, sezon yarışları sırasında yapacağımız bir evrimi yapmış olduk."

"Ve elbette odağımızı 2022'ye kaydırdık fakat aynı zamanda kış arası boyunca geçen seneki motorumuzun bir evrimi olan 2021 motoru üstünde çalıştık."

"Aslında motorumuzun üstündeki çalışmaları birkaç hafta önce bitirdik bu yüzden testler ve yarışlar için motoru üretme zamanımız oldu."

"Bu yüzden ilk yarışa hazırız diyebilirim. Umarım geçtiğimiz sezonki dayanıklılığımızı koruyabilmişizdir, öyle olduğunu düşünüyorum. Böylece bu evrimi sağlam bir temelin üstüne kurarak biraz daha performans elde etmiş oluruz."

Taffin motor üstünde yaptıkları çalışmaların ne kadarının performans, ne kadarının dayanıklılık için olduğunu da açıkladı: "Yaptıklarımızın çoğu, dediğim gibi performans kazanmak içindi fakat temel hedefimiz dayanıklılık üzerineydi, istikrarlı olmamızı garantilemek adına."

"Yani bu alanda birçok güncelleme yaptık, geçen sene pist üstünde gördüğümüz sorunların birkaçını çözdük ve dayanıklılık yönünden motorumuzu garanti altına aldık."

"Yani performans açısından daha çok sezon süresince yapılacak bir şeydi. Herhangi bir sayı vermeyeceğim fakat büyük bir adım değil, geçen sene sahip olduğumuz motorun bir evrimi olduğunu söyleyebilirim.

Yeni bir motor tasarlamaktansa neden geçen seneki motoru geliştirdiklerine değinen Taffin, "Temel sebep az önce bahsettiğimdi, 2 aydan uzun süre kapalı kalmamız gerekince bir karar vermemiz ve yapacaklarımızı yeniden planlamamız gerekti."

"Yani bu kararı aslında geçen sene Mart ayında aldık ve bu tür bir karar aldığınızda sadece kararınıza sadık kalabilirsiniz ve biz de öyle yaptık."

"Yani geçen sene sahip olduğumuzun üstünde çalışıp bir şeyler inşa edeceğiz ve böylece iyi bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Elbette 2022'ye ertelediğimiz motora şu anda sahip olmak isterdim fakat bazı noktalarda bir plan yapıp bunu takip etmeniz gerekir, özellikle bu durumda." dedi.

Son olarak motor dondurmasının planlarda bir değişiklik yaratıp yaratmadığına değinen Taffin, "Pek değil. Az önce bahsettiğim sebepten ötürü. 2021 motoru 2022 ya da 23'te gerçekleşeceklere bağlı değildi, 2020'de aldığımız karara, 2023'te tekrar bir evrim gerçekleştireceğimizi göz önünde bulundurarak her şeyimizi 2022 aracına ayırma kararına, dayanıyordu."

"Yani 2022'de sahip olduğumuz temelden en iyi performansı almaya dayanıyordu fakat artık 2023 değişiklikleri olmayacak, yine de memnunuz. Böylece 2022'de daha da büyük bir devrim yaratabiliriz, hatta 2023'te getireceğimiz güncellemelerin bir kısmını 2022'ye çekebiliriz."

"Yani biraz farklı bir oyun oldu, fakat günün sonunda büyük oyunu görmeliyiz. 1 sene önce aldığımız kararın kötü olduğunu düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.