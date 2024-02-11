Alpine, motor gelişimi dondurulsa da güç ünitesinden daha fazla performans alacak

Güç ünitesi geliştirme çalışmaları 2022'den bu yana donduruldu ve Alpine, diğerleri kadar "güçlü bir motora" sahip olmadığı için dezavantajlı konuma düştü.

Geçen yıl Alpine'in en iyi üreticilere kıyasla 30 beygir geride olduğuna dair söylentiler vardı.

Motor gelişimine artık izin verilmediği için, bu farkın kapanması pek olası durmuyor fakat hem yazılım hem de çeşitli çalışmalarla bu farkın bir kısmının telafi edilmesi mümkün.

Alpine de kış aylarında tam olarak buna odaklandı.

Teknik direktör Matt Harman, A524'ün lansman etkinliğinde, "Güç ünitesi dondurulmuş durumda ancak bu hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği anlamına gelmez." dedi.

Gelişimin dondurulması, yanma sürecini iyileştirmesini ya da motorun fiziksel olarak geliştirilmesini yasaklıyor ve böylece güç çıkışındaki artış engelleniyor.

Fakat Alpine'in amacı güç kaybını azaltmak, böylece üretilen beygir gücü aynı olsa da, tekerleklere daha fazla güç ulaşmasını sağlamaktı.

"Viry-Chatillon'da yapılan tüm çalışmalardan en iyi şekilde faydalanıp, güç ünitesinin araca doğru şekilde adapte edildiğinden emin olmak adına bazı şeyler yaptık."

"Motor tarafından daha fazlasını elde ettiğimizden emin olmak için pek çok hesaplama yaptık. Örneğin egzoz sistemi, arka süspansiyonun destek yapısından ve şanzımanın etrafından geçiyor."

"Tüm bunlar onu düzeltmek ve basınç kayıplarını azaltmak için yapıldı."

Alpine A524 Fotoğraf: Alpine

Yeni egzoz borusu tasarımı, kayıpları azaltmak için yapılan çalışmaların güzel bir örneği. Süspansiyon muhafazasından geçen kanal artık daha yumuşak kıvrımlara sahip ve egzoz akışına karşı direnci azaltıyor.

Böylece motor, gazları dışarı pompalamak için daha az enerji harcayarak, aynı miktarda güç çıkışı olsa da tekerleklere daha fazla beygir gücü aktarabiliyor.

Enstone ve Viry Chatillon departmanlarının üzerinde durduğu bir diğer husus da motorun soğutma verimliliğiydi.

Harman şöyle açıklıyor: "Dış aksamın altında iç karoser dediğimiz, gövdenin girişinden arka taraftaki çıkışa kadarki tüm hava akışını kontrol eden bir yapı var."

"Soğutmayı geliştirdik. Şu anda daha düşük hava direnciyle geçen yıla göre daha iyi bir konumdayız."

Güç ünitesinin doğru şekilde soğutulması, daha fazla güç elde edilmesine de olanak tanıyacak.

Alpine aynı zamanda soğutma tarafında değil, tam tersi için de çaba gösterdi.

Harman, "Örneğin egzozu soğutmamaya çalıştık. Bu tuhaf gelebilir ancak egzoz gazını soğutmak, motorun faydalanabileceği bir enerjiyi ondan almak anlamına geliyor."

"Bu yüzden soğutmayı sadece gerektiği yerde kullanmaya çalıştık." dedi.

2024 güç ünitesindeki büyük değişikliklerden diğeri de, hibrit sistemin bataryasının konumuyla ilgili.

Harman şöyle açıklıyor: "Bataryayı arka tarafa doğru taşıdık ve bu da ağırlıkları yeniden dağıtmamıza yardımcı oldu."

"Bu önemli bir kütle ve onu bu yönde hareket ettirmek bize yardımcı oluyor."

A524, böylece arka tarafı daha dengeli ve yol tutuşu daha iyi bir araç olacak gibi duruyor.