Alpine, Monza'nın A522'ye uyacağını düşünüyor

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Alpine bu yıl düşük yere basma gücü gereken pistlerde güçlü bir performans sergilemiş ve çoğu zaman en hızlı dördüncü takım görüntüsü çizmişti.

Şimdi Monza'ya gidilecek ve burası Alpine'in kuvvetli olması beklenen pistlerden birisi.

Otmar Szafnauer, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Zandvoort'ta başarılı bir hafta sonunu daha geçirdik ve iyi bir başlangıcı puana dönüştürmeyi başardık. Başarılı bir strateji ve sürücülerimizin harika performansıyla istediğimiz sonuca ulaştığımız harika bir yarıştı."

"Hafta sonu tamamen temiz geçmedi, sıralama turları bazı sebeplerden dolayı çok iyi değildi ama Pazar günü iyi bir iş çıkardık. Bize yardım eden birkaç güncelleme getirdik ve bunu yapmaya devam edeceğiz."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

"Üst üste beş yarışta iki araçla birden puan kazandık ve bu hafta sonu da bu seriyi devam ettirme niyetindeyiz."

"Monza, hepimizin büyük bir zevkle yarıştığı en iyi pistlerden biri. Yüksek hızlar ve sert frenleme bölgeleriyle buradaki yarışlar genellikle ilginç geçiyor ve son iki yılda yarış gününde sürprizler yaşandı."

"Aracın ayarları ve aerodinamik özellikleri iki hafta önce Spa'da kullandığımız ve çok iyi performans gösterdiğimiz ayarlara benziyor."

"Takım çalışması ve uyum, takımlar şampiyonası için verdiğimiz mücadelede önemli bir rol oynuyor."

Esteban Ocon'a göre Monza, A522'ye uygun olmalı.

"Zandvoort'ta dördüncülüğümüzü pekiştirdik, dolayısıyla tüm ekibin keyfi yerinde. Şimdi aracımıza gayet iyi uyan bir piste gidiyoruz."

"Teorik olarak pistin yapısı, aracımızın artı yönlerine uygun olmalı. Monza ile benzerlik gösteren Spa'da çok güçlü bir performans sergiledik. Aracın ayarlarını seçerken uzun düzlüklerdeki yüksek sürate odaklanılacak ancak virajlarda ve özellikle Ascari'de yön değiştirirken zaman kaybetmemek için bir denge kurmak gerekiyor."

"Takımlar genellikle aracı düşük yere basma gücüne göre ayarladıklarında sorunlarla karşılaşırlar ve Monza'daki yere basma gücü seviyesi, sezonun en düşüklerinden birisi."

"Fakat A522'ye güveniyoruz ve sezonun Avrupa kısmını çifte puanla tamamlamak istiyoruz."