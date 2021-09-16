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Alpine: "Monza'daki sıkıntıların ardından Rusya'da geri döneceğiz"

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, Şef Editör

Alpine F1 Takım Patronu Marcin Budkowski, İtalya GP'deki tökezlemelerinin ardından Rusya'da geri döneceklerini düşünüyor.

Alpine: "Monza'daki sıkıntıların ardından Rusya'da geri döneceğiz"

Fernando Alonso ve Esteban Ocon, Monza'da sıralamalarda 13 ve 14. olmalarının ardından yarışta 8. ve 10. olmayı başardılar.

Bu puanlar sayesinde Alpine, takımlar şampiyonası mücadelesinde en yakın rakibi AlphaTauri ile farkı 5 puan daha arttırdı ve 95'e 84 yaptı.

Budkowski, takımın Monza'ya gelmeden önce zorlanacağını bildiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Budkowski, "Soçi daha iyi olacak. Mükemmel olmayacak ancak daha iyi olacak. Normal rekabet seviyemize dönmemiz gerekiyor. Yani ilk 10'da olmalıyız ve yarışta biraz daha iyi puanlar için mücadele etmeliyiz."

"Dürüst olmak gerekirse start pozisyonlarımıza göre iki aracımızla puan alarak iyi sonuç elde ettik. Monza, zorlanacağımızı bildiğimiz bir pistti çünkü aracımız bu tür pistlere en uygun araçlardan değil."

"Dürüst olmak gerekirse, AlphaTauri'nin puan alamadığı bu yarıştan 5 puan alınca bizim için oldukça iyi bir hafta sonu oldu."

"Bizim için oldukça olaylı bir hafta sonuydu. Bu yüzden iki aracın birden damalı bayrağı görmesi gerçekten memnun ediciydi. Fernando iyi start aldı ve iyi bir ilk tur geçirdi ancak ardından yarıştaki pozisyonlar oldukça stabildi." dedi.

Budkowski, Monza'da zorlanmalarına motor gücünün mü yoksa aerodinaminin mi daha fazla etki ettiğini söylemek istemedi.

Budkowski, "Bu konuya pek girmeyeceğim çünkü bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir paketimiz var. Onun güçlü ve zayıf yönlerini biliyoruz. Buranın bizim güçlü ve zayıf yönlerimize pek adapte bir pist olmayacağını biliyorduk." dedi.

Ocon'un yarışı, Sebastian Vettel'le olan teması nedeniyle aldığı cezadan olumsuz etkilendi. Fransız sürücü, ikinci şikana gelirken frenlemede yön değiştirdiği ve Vettel'e yeteri kadar boşluk bırakmadığı için suçlu bulundu ve 5 sn ceza aldı.

Budkowski, "Hakemlerin kararları hakkında öyle ya da böyle yorum yapmayı sevmiyorum. O yarışıyordu, sert yarışıyordu. Yeteri kadar boşluk var mıydı ya da yok muydu... Bence çok yakındı ancak hakemler yeteri kadar yer olmadığına karar verdiler. Bu yüzden bunu kabulleneceğiz." dedi.

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Pirelli lastik testinin son günü Alpine aracındaki sorun nedeniyle tamamlanamadı

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