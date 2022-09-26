Alpine, Monza'da neden yavaş kaldığını araştırıyor

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Alpine, Emilia Romagna GP'nin ardından arka arkaya 11 yarışta puan almayı başarmıştı ancak güçlü olmalarının beklendiği Monza'dan eli boş ayrıldılar.

Fernando Alonso ilk onda götürdüğü yarışta, aracındaki problem nedeniyle yarış dışı kalırken, Esteban Ocon da gerilerden başladığı yarışı ilk onun dışında bitirdi.

Sonuç olarak takım için bu yılki en kötü hafta sonlarından birisi oldu.

Yarıştan sonra konuşan takımın sportif direktörü Alan Permane mühendislerin aracın neden hız olarak geride kaldığını araştırdığını söyledi.

Permane, şöyle konuştu: "Fernando cuma günü dolu depoyla harika bir tempo yakaladı fakat yarışta böyle bir hızımız yoktu. Her şeyi bakmak ve neyin yanlış gittiğini anlamak gerekiyor."

"Hızla ilgili sorunlar sıralama turlarında başladı. Ayrıca her iki sürücü de kendileri için alışıldık olmayan hatalar yapıyordu ve bu da araçlarının kontrolünün zor olduğunu gösteriyor."

"Yarışta, Cuma günkü antrenman seanslarında sergilediğimiz tempoyu yakalayamadık. Önü açık olduğunda Lando'ya yetişemedik."

"Böyle zorluklar yaşamayı beklemiyorduk çünkü Cuma gününden sonra iyi durumda olduğumuzu düşünüyorduk."

"Asıl sorun, neyin yanlış gittiğini anlayamamamız. Cuma günü DRS olmadan yaptığımız yarış simülasyonunda, McLaren'dan ve ilk üç takım hariç diğer herkesten daha hızlıydık."

"Bir sorun varmış gibi görünmüyordu."