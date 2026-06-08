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Formula 1 Monako GP

Alpine, Monako GP'deki cezalar sonrası FIA'ya 'inceleme' başvurusunda bulundu

Alpine, her iki pilotunun da pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza almasının ardından FIA'ya 'inceleme hakkı' başvurusu yaptı.

Stuart Codling Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Franco Colapinto, Alpine

Pierre Gasly ve Franco Colapinto, pit yolunda hız sınırını aştıkları gerekçesiyle ceza aldılar ve Monako Grand Prix'sini sırasıyla 7. ve 14. sırada tamamladılar. 

Bu durum bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi çünkü aynı ihlâl nedeniyle ceza alan tek isimler Alpine pilotları değildi: Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve George Russell da ceza alan isimler arasındalardı. 

Gasly, yarış sonrası Motorsport.com dahil medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Aracın içindeki sistemin 60 km/s hız limitinin altında olduğundan eminim."

"İki durumda da pit yoluna gelmeden önce hız sınırlayıcıyı kesinlikle devreye soktum. Bu bir F1 aracında yapabileceğiniz en basit ayar."

"Üç ya da dört takımın aynı sebeple ceza alması… Umarım bu durum ekiplerin ne olduğunu dikkatle incelemesi gerektiğine dair bir işaret olur çünkü bu doğru değil."

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formula 1'de pit yolu hız limiti tek bir 'radar' ile ölçülmüyor. Bunun yerine hız, 'fast lane' olarak bilinen bölümde FIA transponderları ve pist içine yerleştirilmiş elektronik zamanlama döngüleriyle ortalama olarak hesaplanıyor.

Geçmişte benzer durumlar yaşanmıştı. 2009 Singapur GP'de Sebastian Vettel pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle cezalandırılmış, Red Bull verilerle bunun yanlış olduğunu savunsa da karar değişmemişti.

Yine de Alpine ekibi, şansını denemeye karar verdi ve Monako Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü Monako Grand Prix sonucunun ardından BWT Alpine Formula 1 takımı, pit yolunda hız aşımı nedeniyle verilen cezalarla ilgili olarak FIA'ya 'Right of Review' (inceleme hakkı) başvurusu yaptığını doğrulamaktadır."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Jackie Stewart

Monaco Grand Prix - Sunday
Lily Rowland

Monaco Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Monaco Grand Prix - Sunday
Fisher in the Paddock

Monaco Grand Prix - Sunday
Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Isabella Bernardini

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Toto Wolff, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Benedetto Vigna, CEO of Ferrari

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George Russell, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

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Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Monaco Grand Prix - Sunday
Tion Wayne

Monaco Grand Prix - Sunday
Mika Hakkinen

Monaco Grand Prix - Sunday
Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls

Monaco Grand Prix - Sunday
Sir Jackie Stewart and Jacky Ickx.

Monaco Grand Prix - Sunday
Yachts in the harbour.

Monaco Grand Prix - Sunday
Kim Kardashian and Khloe Kardashian on the grid.

Monaco Grand Prix - Sunday
Kim Kardashian and Khloe Kardashian in the paddock with Silvia Domenicali and Stefano Domenicali, CEO of Formula One Group.

Monaco Grand Prix - Sunday
Princess Charlene of Monaco and Prince Albert II of Monaco.

Monaco Grand Prix - Sunday
Mohammed ben Sulayem, FIA President, Prince Albert II of Monaco, Princess Charlene of Monaco, and Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group.

Monaco Grand Prix - Sunday
Lando Norris, McLaren

Monaco Grand Prix - Sunday
Audi F1 Team pit stop practice.

Monaco Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Monaco Grand Prix - Sunday
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Monaco Grand Prix - Sunday
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Monaco Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine, Sergio Perez, Cadillac Racing

Monaco Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Monaco Grand Prix - Sunday
Oscar Piastri, McLaren

Monaco Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Oscar Piastri, McLaren

Monaco Grand Prix - Sunday
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Monaco Grand Prix - Sunday
Marshals clear the track under the red flag.

Monaco Grand Prix - Sunday
The track is swept during a red flag delay.

Monaco Grand Prix - Sunday
An official signals 5 minutes left until the restart in the pit lane.

Monaco Grand Prix - Sunday
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls

Monaco Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Monaco Grand Prix - Sunday
Lando Norris, McLaren

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, crosses the finish line to win the Monaco Grand Prix.

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Toto Wolff, Mercedes

Monaco Grand Prix - Sunday
Formula 1
58

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