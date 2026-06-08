Alpine, Monako GP'deki cezalar sonrası FIA'ya 'inceleme' başvurusunda bulundu
Alpine, her iki pilotunun da pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza almasının ardından FIA'ya 'inceleme hakkı' başvurusu yaptı.
Pierre Gasly ve Franco Colapinto, pit yolunda hız sınırını aştıkları gerekçesiyle ceza aldılar ve Monako Grand Prix'sini sırasıyla 7. ve 14. sırada tamamladılar.
Bu durum bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi çünkü aynı ihlâl nedeniyle ceza alan tek isimler Alpine pilotları değildi: Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve George Russell da ceza alan isimler arasındalardı.
Gasly, yarış sonrası Motorsport.com dahil medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Aracın içindeki sistemin 60 km/s hız limitinin altında olduğundan eminim."
"İki durumda da pit yoluna gelmeden önce hız sınırlayıcıyı kesinlikle devreye soktum. Bu bir F1 aracında yapabileceğiniz en basit ayar."
"Üç ya da dört takımın aynı sebeple ceza alması… Umarım bu durum ekiplerin ne olduğunu dikkatle incelemesi gerektiğine dair bir işaret olur çünkü bu doğru değil."
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Formula 1'de pit yolu hız limiti tek bir 'radar' ile ölçülmüyor. Bunun yerine hız, 'fast lane' olarak bilinen bölümde FIA transponderları ve pist içine yerleştirilmiş elektronik zamanlama döngüleriyle ortalama olarak hesaplanıyor.
Geçmişte benzer durumlar yaşanmıştı. 2009 Singapur GP'de Sebastian Vettel pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle cezalandırılmış, Red Bull verilerle bunun yanlış olduğunu savunsa da karar değişmemişti.
Yine de Alpine ekibi, şansını denemeye karar verdi ve Monako Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü Monako Grand Prix sonucunun ardından BWT Alpine Formula 1 takımı, pit yolunda hız aşımı nedeniyle verilen cezalarla ilgili olarak FIA'ya 'Right of Review' (inceleme hakkı) başvurusu yaptığını doğrulamaktadır."
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
Monaco Grand Prix - Sunday
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