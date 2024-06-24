Alpine, Mick Schumacher ile özel bir test yapacak!

25 yaşındaki Alman pilot, Silverstone'dan önceki Çarşamba günü Paul Ricard pistinde, 2022 sezonuna ait A522 ile test test yapacak.

Schumacher, bu testte Alpine'e F1'e geri dönmesi halinde nasıl bir performans sergileyebileceği konusunda bazı işaretler sunacak.

Alpine şu anda gelecekteki sürücü kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor ve yeni danışman Flavio Briatore'nin sorumluluklarından birisi bu.

Takım, Pierre Gasly ile yola devam etmek istiyor ancka Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Sauber'in listesindeki Fransız sürücünün takımda kalıp kalmayacağı belli değil.

Bu açıdan Schumacher'in katılacağı test büyük önem taşıyor.

Schumacher, Paul Ricard testinde A522'yi kullanmasına izin verilen tek genç sürücü olmayacak. Motosiklet efsanesi Mick Doohan'ın oğlu oJack Doohan da bu testte yer alacak.

Alpine mühendisleri Doohan'ı iyi tanıyor çünkü Avustralyalı pilot düzenli olarak simülatörde çalışıyor ve takım içerisinde yetiştiği için herkes tarafından biliniyor.

Schumacher, 2025 Alpine kokpitinde yer almak için ciddi bir şansa sahip olmak istiyorsa, muhtemelen daha hızlı olması gerekecek.

Yie de Schumacher ve Doohan arasında bir çekişme yaşanması ve daha hızlı olan sürücünün otomatik olarak Alpine kokpitini alması kesin değil.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre şu anda Alpine için düşünülen adaylardan birisi Carlos Sainz.

Edinilen bilgilere göre Sainz'ın menajeri ile Renault CEO'su Luca de Meo ve danışman Briatore arasında Barselona'da özel görüşmeler yapıldı.

Sainz halihazırda Williams ve Sauber arasından seçim yapmaya çalışıyor. Fakat Briatore, Sainz'in her iki seçenekten de tam olarak memnun olmadığını gördüğü ve masaya bir "son dakika teklifiyle geldiği" söylenebilir.,