Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

Alpine, Mick Schumacher ile özel bir test yapacak!

Mick Schumacher 3 Temmuz'da belki de Formula 1'e geri dönmek için büyük bir fırsat yakalayacak.

Kemal Şengül Christian Nimmervoll
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, with his girlfriend Laila Hasanovic

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, with his girlfriend Laila Hasanovic

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

25 yaşındaki Alman pilot, Silverstone'dan önceki Çarşamba günü Paul Ricard pistinde, 2022 sezonuna ait  A522 ile test test yapacak.

Schumacher, bu testte Alpine'e F1'e geri dönmesi halinde nasıl bir performans sergileyebileceği konusunda bazı işaretler sunacak.

Alpine şu anda gelecekteki sürücü kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor ve yeni danışman Flavio Briatore'nin sorumluluklarından birisi bu.

Takım, Pierre Gasly ile yola devam etmek istiyor ancka Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Sauber'in listesindeki Fransız sürücünün takımda kalıp kalmayacağı belli değil.

Bu açıdan Schumacher'in katılacağı test büyük önem taşıyor.

Schumacher, Paul Ricard testinde A522'yi kullanmasına izin verilen tek genç sürücü olmayacak. Motosiklet efsanesi Mick Doohan'ın oğlu oJack Doohan da bu testte yer alacak.

Alpine mühendisleri Doohan'ı iyi tanıyor çünkü Avustralyalı pilot düzenli olarak simülatörde çalışıyor ve takım içerisinde yetiştiği için herkes tarafından biliniyor.

Schumacher, 2025 Alpine kokpitinde yer almak için ciddi bir şansa sahip olmak istiyorsa, muhtemelen daha hızlı olması gerekecek.

Yie de Schumacher ve Doohan arasında bir çekişme yaşanması ve daha hızlı olan sürücünün otomatik olarak Alpine kokpitini alması kesin değil.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre şu anda Alpine için düşünülen adaylardan birisi Carlos Sainz.

Edinilen bilgilere göre Sainz'ın menajeri ile Renault CEO'su Luca de Meo ve danışman Briatore arasında Barselona'da özel görüşmeler yapıldı.

Sainz halihazırda Williams ve Sauber arasından seçim yapmaya çalışıyor. Fakat Briatore, Sainz'in her iki seçenekten de tam olarak memnun olmadığını gördüğü ve masaya bir "son dakika teklifiyle geldiği" söylenebilir.,

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Sainz, en etkileyici arabanın McLaren'da olduğunu düşünüyor
Sonraki haber Mercedes, İspanya GP'sinde neden zirveye göründüğünden daha yakın olduğunu hissediyor?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Toprak Razgatlıoğlu, BMW'nin "izin vermesi halinde" MotoGP'ye gidecek

Toprak Razgatlıoğlu, BMW'nin "izin vermesi halinde" MotoGP'ye gidecek

MotoGP
Hollanda GP
Toprak Razgatlıoğlu, BMW'nin "izin vermesi halinde" MotoGP'ye gidecek
Audi'nin yeni hedefi Liam Lawson!

Audi'nin yeni hedefi Liam Lawson!

Formula 1
İspanya GP
Audi'nin yeni hedefi Liam Lawson!
2025 F1 sürücü pazarında neler oluyor?

2025 F1 sürücü pazarında neler oluyor?

Formula 1
İspanya GP
2025 F1 sürücü pazarında neler oluyor?

Son Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, BMW'nin "izin vermesi halinde" MotoGP'ye gidecek

Toprak Razgatlıoğlu, BMW'nin "izin vermesi halinde" MotoGP'ye gidecek

MGP MotoGP
Hollanda GP
Toprak Razgatlıoğlu, BMW'nin "izin vermesi halinde" MotoGP'ye gidecek
Mercedes CEO'su: "Verstappen, gümüş renkte harika görünür"

Mercedes CEO'su: "Verstappen, gümüş renkte harika görünür"

F1 Formula 1
İspanya GP
Mercedes CEO'su: "Verstappen, gümüş renkte harika görünür"
"Cardile, Aston Martin'in teklifini kabul etti" iddiası

"Cardile, Aston Martin'in teklifini kabul etti" iddiası

F1 Formula 1
İspanya GP
"Cardile, Aston Martin'in teklifini kabul etti" iddiası
Russell, İspanya GP startında Alonso'dan ilham almış

Russell, İspanya GP startında Alonso'dan ilham almış

F1 Formula 1
İspanya GP
Russell, İspanya GP startında Alonso'dan ilham almış

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye