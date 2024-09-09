Alpine, Mercedes motor kararını dört hafta içinde alacağını açıkladı

Renault yönetim kurulu Viry-Chatillon merkezli Formula 1 motor projesini değerlendirmeye devam ederken, Alpine 2026 motor ortağı konusunda nihai kararını yaklaşık bir ay içinde vermeyi bekliyor.

Renault, güç dağıtımı açısından içten yanmalı motor ile hibrit bileşenler arasında daha eşit bir dağılım içeren 2026 düzenlemelerini karşılayacak bir güç ünitesi geliştirme sürecine başlamıştı.

Renault CEO'su Luca de Meo ile yaptığı görüşmelerin ardından Bruno Famin, projenin iptal edildiğini takım müdürü olarak son icraatlarından biri olarak duyurdu ve Viry'deki personelin Alpine/Renault'nun diğer motor sporları programlarında çalışma fırsatına sahip olacağını belirtti.

Bunun ardından Viry'deki bazı çalışanlar greve gitti ve birçoğu memnuniyetsizliklerini kamuoyuna duyurmak için İtalya Grand Prix'sine gitti.

Autosport’a konuşan de Meo, Alpine'in müşteri takımı olarak devam etme seçeneğinin hala masada olduğunu ve 2026'da takımın motor tedarikçisi olarak Mercedes'in en muhtemel seçenek olduğunu belirtti.

De Meo, “Yönetim kurulundaki durumu belirlemek için dört ya da beş haftamız var.”

Luca de Meo, CEO, Renault Group Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

“Daha rekabetçi olabilmek için 2026'dan itibaren F1'e nasıl yaklaşacağımızı analiz ediyoruz ve her fırsatı değerlendiriyoruz. “

“Mercedes motorlarına geçme fikri masada ama sizi temin ederim ki henüz yapılmış bir seçim yok.” dedi.

De Meo, müşteri takımı olmanın mali sonuçlarının büyük olduğunu eklerken, Renault'nun kendi motor projesini bırakıp başka bir üreticiyle çalışmaya başlamasının pazarlama açısından olumsuz sonuçlarının da nihai kararda bir etken olacağını belirtti.

Bu açıklama, Alpine çalışanlarının şu ana kadar 2026 motor projesine yönelik yayınladığı rakamların umut verici olduğunu ve Viry-Chatillon mühendislerinin hedeflere ulaşma yolunda olduklarını belirtmesinin ardından geldi.

De Meo, “2026 güç ünitesini şirket içinde üretmenin maliyeti ile bir müşteri motoruyla ne kadar tasarruf edebileceğiniz konusunda tamamen finansal bir analiz yaparsak, aradaki fark çok büyük olur.”

“Dolayısıyla rakamlara bakanlar, yeni F1 düzenlemelerine daha rekabetçi ama daha az maliyetli bir projeyle girme fırsatını görebilir.”

“Bunu söyledikten sonra, teklifin masada olduğunu ancak yönetim kurulu tarafından henüz bir karar alınmadığını da eklemek isterim. Bu, gelecekte F1'e nasıl yaklaşacağımıza dair diğer pek çok önemli noktayla birlikte tartışılan hususlardan biri.”

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

“İşte burada bir karara yol açacak pek çok başka faktör devreye giriyor: Pazarlama ne düşünüyor? Bu seçimin olumsuz sonuçları nelerdir? Büyük bir finansal tasarruf karşısında bu riskler ne kadar önemli?"

“Bu finansal tablo, diğer tüm unsurlarla karşılaştırılmalı. Amacımız rekabetçi bir proje inşa etmek ve bu nedenle seçimlerde çok dikkatli bir şekilde tartılması gereken pek çok faktör var.” dedi.

De Meo ayrıca hiçbir şeyin satılık olmadığını; Alpine yarış takımının Renault sahipliği altında devam edeceğini ve Viry üssünün yeni projelere ev sahipliği yapacağını belirtti.

“Hiçbir şey satmıyoruz Viry-Chatillon'da yalnızca F1 üzerinde değil, diğer önemli yenilikçi projeler üzerinde çalışan yetenekli insanlar var.”

“Motorsporları dışında da önemli yenilikçi projelere başladık, bu yüzden en iyi kararları verebilmek için sakin kalmalıyız." diye ekledi.