Alpine, McLaren'in "üç sütunlu" teknik departman yapısını örnek almış

Alpine pazartesi günü yaptığı açıklamada artık üç teknik direktörlük yapıya geçtiğini ve sorumlulukların Joe Burnell (mühendislik), David Wheater (aerodinamik) ve Ciaron Pilbeam (performans) tarafından paylaşılacağını ve hepsinin Famin'e bağlı olacağını duyurdu.

Teknik direktör Matt Harman ve aerodinamik şefi Dirk de Beer'in istifalarının ardından gelen değişiklikler, McLaren'in teknik direktörü James Key'in 2023'ün başlarında Sauber'e gitmesinden sonra yaptığı değişikliklere benziyor.

Woking ekibi, Peter Prodromou (aerodinamik), David Sanchez (araç konsepti ve performans) ve Neil Houldey (mühendislik ve tasarım) olmak üzere üç teknik direktör tarafından yönetilen yeni bir yatay yapı oluşturdu.

Sanchez 2024'ün başlarına kadar görevine başlayamamış olsa da, değişiklikler MCL60'ı başarıyla geliştiren Woking ekibinin formunun yükseldiği döneme denk geldi.

Famin, Alpine'in ileriye dönük bir yol bulmaya çalışırken McLaren örneğine baktığını kabul ediyor.

Autosport'a verdiği demeçte Famin, "Elbette bunu gördük. Bu bize işe yarayıp yaramayacağı sorusunun yanıtını verdi ve işe yarıyor gibi görünüyor."

"Elbette her şeyi halledeceğini söylemiyorum ama McLaren ile bu tür bir organizasyonun bir destek sağlayabileceğini gördük. Bizim de aradığımız da bu."

"Çok dikey bir yapının daha az reaktif olduğunu, her şeyin çok karmaşık olduğu modern F1'e daha az adapte olduğunu düşünüyorum. Herkesin paralel bir şekilde ilerlemesine, tabii ki sürekli bilgi alışverişinde bulunmasına ve iletişim kurmasına ihtiyacınız var." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A524, Pierre Gasly, Alpine A524 Photo by: Alpine

Famin, takımın Bahreyn testlerindeki ve sezonun açılış yarışındaki kötü formunun, bir süredir tartışılmakta olan değişimin nedeni olmadığını söyledi.

Famin, "Değişikliklerin hafta sonundaki performansla hiçbir ilgisi yok."

"Performansımız ile Matt ve Dirk'ün ayrılması arasında bir bağlantı yok. Asıl mesele, Alpine projesinde bir sonraki adıma nasıl geçeceğimizi düşünüyor olmamız."

"Bir süredir, hatta daha önce Renault'yken bile, bir adım ileri, bir adım geri, iki adım ileri, bir adım geri, vb. adımlar atıyoruz."

"Sahip olmak istediğimiz ilerleme dinamiğini gerçekten üretemiyoruz. Sonra teknik açıdan yaklaşımımızı değiştirmenin zamanının geldiğini düşündük ve değişikliklerin gerçek nedeni de bu." dedi.

Famin, takımın önümüzdeki sezonlarda istikrarlı bir gelişme göstermesi gerektiğini söylüyor.

Famin, "Bahsettiğim dinamik, yıldan yıla ilerleme yörüngesinde olmak istememizdir. Elbette, inişler ve çıkışlarla birlikte, F1'de bunun o kadar kolay olmadığını biliyoruz."

"Sürekli olarak zirveye daha yakın olabileceğimiz çok yıllık bir dinamikten bahsediyorum, ki bu da orta vadede galibiyetler için mücadele edebilmeyi hedefliyoruz."

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bir yıl şampiyonada dördüncü, ikinci yıl altıncı olmamak. Gerçekten de ilk üç için mücadele edebilecek bir takım geliştirebilmemiz gerekiyor." dedi.

Famin, değişikliklerin Alpine kampındaki herkese takımı ileriye taşımak için harekete geçildiğinin bir sinyali olduğunu söylüyor.

Famin, "İnsanlarla tartışırken, ne yapmak istediğimiz ve bunu nasıl yapacağımız konusunda aynı çizgide olmalısınız."

"Elbette pek çok şey hakkında ve ne yapmamız gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmamız gerektiği konusunda çok konuştuk. Her zaman aynı insanlarla aynı şeyi yapmamak nihai sonucumuzu değiştirecektir, bunu böyle söyleyebilirim."

"Projenin yeni aşamalarına girdiğimize dair bir sinyal göndermek için süreçleri değiştirmemiz, bazı kişileri değiştirmemiz gerekiyor."

"Performans, mühendislik ve aero alanlarında uzmanlaşmış üç teknik departmana sahip olmak, bizim için tüm çalışanların potansiyelinden daha fazla faydalanmanın ya da bunları kullanmanın bir yolu."

"Bu, tüm teknik ekiplere ve aracı geliştiren, araçla yarışan, simülasyon araçlarını, simülatörü ve benzerlerini geliştiren kişilere herkesin ortak bir hedef için paralel yürüdüğüne dair bir sinyal veriyor." dedi.