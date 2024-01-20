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Formula 1
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Alpine, mali durumuyla ilgili endişeleri giderdi

Takımın eski patronu Otmar Szafnauer'in Alpine'e geldiğinde endişe verici bir harcama açığı olduğunu iddia etmesinin ardından, teknik sorumlu Matt Harman, takım altyapı iyileştirmelerine yatırım yaparken finansman korkularının olmadığını söyledi.

Editör Burak Yasul
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Otmar Szafnauer, Alpine F1 Team, Team Principal, Ciaron Pilbeam, Alpine F1 Team Chief Race Engineer, Alan Permane, Alpine F1 Team Trackside Operations Director on the grid

Renault, 2021'den itibaren Alpine adını alarak Formula 1 takımını yeniden markalaştırdı. Ancak ilerleme beklenenden yavaş oldu.

O zamandan bu yana bir zafer ve dört podyum elde eden Alpine, galibiyetler bir yana düzenli olarak podyum kovalayan takımlar arasına bile giremedi. Szafnauer geçtiğimiz günlerde bunun nedenine dair potansiyel bir fikir ortaya attı.

Szafnauer 2022 sezonu öncesinde Alpine takım patronu görevine getirildi ve geçtiğimiz günlerde Peter Windsor'a verdiği bir YouTube röportajında, göreve geldiğinde Alpine'in bütçe açığının "çift haneli" milyonlar olduğunu ve takımın aerodinamik performans grubu gibi hayati bir departmandan yoksun olduğunu söyledi.

Pierre Gasly, Alpine A523, Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Alpine A523, Esteban Ocon, Alpine A523

Ancak Harman, kısa bir süre önce yüzde 24 hissesi bir grup ünlü yatırımcıya satılan ekibin nakit sıkıntısı çekmediğini, odaklanılan alan bütçe sınırının dışında kalsa da sonuçlarda hızlı bir iyileşme sağlamak amacıyla yatırımlar yapıldığını açıkladı.

Alpine bunun yerine yeni bir simülatör binası da dahil olmak üzere altyapısını iyileştirmek için yatırım yapıyor. 2026'da gelecek yeni nesil Formula 1 araçlarını ve güç ünitelerini yakından takip eden Alpine, bunun kısa süre içinde pistte daha iyi performanslara dönüşeceğini umuyor.

Harman, "Odak noktamız büyük ölçüde gelecek ve 2026 düzenlemelerinin yanı sıra şu an ile o zaman arasında yapmamız gereken otomobiller."

"Ayrıca her iki tesiste de [Enstone ve Viry] yetenekleri ve işlevleri geliştirmek için büyük bir programımız var. Bunu FIA ile devam eden CapEx eşitleme konularında görmüş olacaksınız."

"Bunları başarmak için tamamen finanse ediliyoruz. Tüm bu ekipman parçalarını yerleştireceğiz, canlı olacak ve 2026 düzenlemelerini beslemek için çalışacağız. Ayrıca bundan çok daha önce otomobillere de girmiş olacaklar."

"Simülasyon araçlarımıza odaklanıyoruz, daha keskin olmalıyız. Zor sorulara daha hızlı ve iyi yanıtlar almalıyız."

"Geçmişte çalıştığım ekiplerde de bunu deneyimledim. Bu da bizim kabiliyet geliştirmelerimizden biri."

"Yani tüm bunları yapıyoruz. Benim bakış açıma göre son üç yıldır sahip olduğumuz plan değişmedi, sadece hızlandırıyoruz."

"İyi finanse ediliyoruz. Yeterli sayıda çalışanımız var. Tek yapmamız gereken kafamızı önümüze eğip işimizi yapmaya devam." dedi.

Harman, Szafnauer, sportif direktör Alan Permane, baş teknik sorumlu Pat Fry, Alpine Academy şefi ve eski yarış direktörü Davide Brivio ve CEO Laurent Rossi ile birlikte 2023'teki tasfiyenin ardından Alpine'de kalan birkaç üst düzey isimden biri.

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