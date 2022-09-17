Alpine, Macaristan'daki F1 testini ne zaman gerçekleştirecek?

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Fernando Alonso'nun sürpriz bir şekilde Aston Martin'e gitmesi ve Oscar Piastri'nin 2023 yılında McLaren'a geçme kararı almasının ardından, şu anda Alpine'in bir koltuğu boş durumda. Fransız marka, Piastri ve Alonso'yu kaybetmesinin ardından 2023 için Esteban Ocon'un takım arkadaşının kim olacağını değerlendiriyor ve bu konuda birçok seçenek var.

Jack Doohan, Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher gibi isimlerin Alpine ile görüştüğü öne sürüldü. Sezon sonunda emekli olacak Sebastian Vettel'in adı bile Alpine koltuğuyla anıldı.

Alpine ise, 2023 yılı pilot değerlendirmesi kapsamında Hungaroring'de bir test düzenleyecek. Bir Alpine sözcüsü, testin yapılacağını doğrulamıştı ancak tarih veya sürücü bilgisi vermemişti.

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Macaristan basınından Formula.hu'nun haberine göre, Alpine'in 2021 aracı A521 ile düzenleyeceği bu test 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu teste Mick Schumacher'in katılması beklenmiyor çünkü Motorsport.com Almanya'ya konuşan Schumacher'in menajeri, Alman pilotun teste katılmayacağını doğruladı.

Şu anki tahminler Jack Doohan ve Antonio Giovinazzi'nin bu testte yer alacağı yönünde. 4 kişilik olması beklenen bu testte diğer iki pilotun kim olacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Son gelişmelere bakacak olursak, Alpine koltuğunun en büyük adayı Gasly konumunda. AlphaTauri'de Gasly'nin yerini ise Nyck de Vries'in alması bekleniyor. Hollandalı pilot, geçtiğimiz günlerde Graz'a gitti ve Dr. Helmut Marko ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Antonio Giovinazzi, Haas, Otmar Szafnauer, Alpine, Luca de Meo, Alpine Fotoğraf: Franco Nugnes