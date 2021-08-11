Alpine, Macaristan zaferine rağmen Spa'da zorlanmayı bekliyor

Alpine, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koydu ve Esteban Ocon, yarışta tüm fırsatları değerlendirerek zafere ulaşmayı başardı.

Fakat Fransız üretici, bu yıl şimdiye kadar Mercedes ve Red Bull'un dışında Ferrari ve McLaren'ın gerisinde yer alıyordu. Bundan ötürü Macaristan zaferi epey beklenmedikti

Sezon başında rüzgar tünelinde sıkıntı yaşayan ve araç gelişiminde geride kalan Alpine, aynı zamanda motor tarafında da geçen yılki motorla benzer bir versiyonu kullandığı için hız anlamında geride kalmış durumda.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, uzun düzlüklere sahip olan Belçika Grand Prix'sinde zorlanmaları oldukça muhtemel.

Sözlerine, Macaristan GP'yi değerlendirerek başlayan Permane şöyle dedi: "Macaristan genel anlamda takımımızın şimdiye kadarki en iyi performanslarından bir tanesi oldu."

"Uzun zamandır yarış kazanamıyorduk. Birisi bana son kez 2013 yılının Melbourne yarışında galibiyete ulaştığımızı söyledi."

"Sanırım o zaman podyuma çıkmıştım ve gerçekten çok güzeldi. Ancak Macaristan'daki başarımız çok özel çünkü bu, Alpine F1'in ilk sezonu."

"Bizim için her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Son zamanlarda birçok yeni çalışan aldık ve bu tür sonuçlar her zaman savaşçı ruhunu korumaya yardımcı oluyor."

"Ne yazık ki Macaristan'daki zafer, orta gruptai en iyi takımlarla aramızda daha az fark olduğu anlamına gelmiyor. Sıralama turlarında, öncesiyle aynı pozisyonları aldık. Aracın davranışını incelemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

"Bir sonraki yarış zor olacak, çünkü motor gücünün önemli olduğu uzun pistlerde yeterli hızımız yok ve Spa böyle bir pist. Bu pist bize biraz uymuyor."