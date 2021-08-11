Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Alpine, Macaristan zaferine rağmen Spa'da zorlanmayı bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine sportif direktörü Alan Permane, Macaristan'da ortaya koydukları güçlü performans ve aldıkları galibiyete rağmen, Spa'nın kendileri için zor geçeceğini dile getirdi.

Alpine, Macaristan zaferine rağmen Spa'da zorlanmayı bekliyor

Alpine, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koydu ve Esteban Ocon, yarışta tüm fırsatları değerlendirerek zafere ulaşmayı başardı.

Fakat Fransız üretici, bu yıl şimdiye kadar Mercedes ve Red Bull'un dışında Ferrari ve McLaren'ın gerisinde yer alıyordu. Bundan ötürü Macaristan zaferi epey beklenmedikti

Sezon başında rüzgar tünelinde sıkıntı yaşayan ve araç gelişiminde geride kalan Alpine, aynı zamanda motor tarafında da geçen yılki motorla benzer bir versiyonu kullandığı için hız anlamında geride kalmış durumda.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, uzun düzlüklere sahip olan Belçika Grand Prix'sinde zorlanmaları oldukça muhtemel.

Sözlerine, Macaristan GP'yi değerlendirerek başlayan Permane şöyle dedi: "Macaristan genel anlamda takımımızın şimdiye kadarki en iyi performanslarından bir tanesi oldu."

"Uzun zamandır yarış kazanamıyorduk. Birisi bana son kez 2013 yılının Melbourne yarışında galibiyete ulaştığımızı söyledi."

"Sanırım o zaman podyuma çıkmıştım ve gerçekten çok güzeldi. Ancak Macaristan'daki başarımız çok özel çünkü bu, Alpine F1'in ilk sezonu."

"Bizim için her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Son zamanlarda birçok yeni çalışan aldık ve bu tür sonuçlar her zaman savaşçı ruhunu korumaya yardımcı oluyor."

"Ne yazık ki Macaristan'daki zafer, orta gruptai en iyi takımlarla aramızda daha az fark olduğu anlamına gelmiyor. Sıralama turlarında, öncesiyle aynı pozisyonları aldık. Aracın davranışını incelemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

"Bir sonraki yarış zor olacak, çünkü motor gücünün önemli olduğu uzun pistlerde yeterli hızımız yok ve Spa böyle bir pist. Bu pist bize biraz uymuyor."

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"

Önceki haber

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"

1 s
2
Formula 1

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"

1 s
3
Formula 1

Stella: "MCL35M'in tarzı, Ricciardo'nun alışık olduğunun tam tersi"

4 s
4
Formula 1

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor

3 s
5
Formula 1

Wolff: “Ferrari ile olan mücadelemiz bizi neredeyse kırılma noktasına itiyordu”

17 s
Son Haberler
Alpine, Macaristan zaferine rağmen Spa'da zorlanmayı bekliyor
F1

Alpine, Macaristan zaferine rağmen Spa'da zorlanmayı bekliyor

33dk
Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"
F1

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"

1 s
Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"
F1

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"

1 s
Tsunoda: "İtalya'ya taşınmak, yarışlara olan yaklaşımımı geliştirdi"
F1

Tsunoda: "İtalya'ya taşınmak, yarışlara olan yaklaşımımı geliştirdi"

2 s
Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor
F1

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor

3 s
Son Videolar
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok" Macaristan GP
Formula 1

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"
Formula 1

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor
Formula 1

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"

Stella: "MCL35M'in tarzı, Ricciardo'nun alışık olduğunun tam tersi"
Formula 1 Formula 1

Stella: "MCL35M'in tarzı, Ricciardo'nun alışık olduğunun tam tersi"

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor

Wolff: “Ferrari ile olan mücadelemiz bizi neredeyse kırılma noktasına itiyordu”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Ferrari ile olan mücadelemiz bizi neredeyse kırılma noktasına itiyordu”

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek
Formula 1 Formula 1

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar

Capito: "Latifi, Formula 1'de kalmayı hak ettiğini gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Capito: "Latifi, Formula 1'de kalmayı hak ettiğini gösterdi"

Son Haberler

Alpine, Macaristan zaferine rağmen Spa'da zorlanmayı bekliyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, Macaristan zaferine rağmen Spa'da zorlanmayı bekliyor

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Red Bull'da 'garajın iki tarafı' diye bir şey yok"

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Schumacher, kazanın sonuçlarıyla savaşıyor"

Tsunoda: "İtalya'ya taşınmak, yarışlara olan yaklaşımımı geliştirdi"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "İtalya'ya taşınmak, yarışlara olan yaklaşımımı geliştirdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.