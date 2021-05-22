Alpine: ''Lastikleri çalıştıramadık''

Son birkaç yarıştır getirdiği güncellemelerle kendisini orta sıranın yukarılarına atmayı başaran Alpine, Monako'da diğerlerine nazaran daha zorlayıcı bir hafta sonu geçiriyor.

Kariyerinde Monako'da 2 galibiyeti bulunan Fernando Alonso, sıralama turlarına, birinci bölümde veda erken; Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon ise seansı 11. sırada tamamladı.

Budkowski'ye göre takımın bu hafta sonu yaşadığı performans eksikliğindeki en büyük etken, lastikleri çalıştıramamaları.

Budkowski, Alonso'nun da bu problem yüzünden elendiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''Bizim için iyi bir hafta sonu olmuyordu ve daha iyiye de gitmedi. Bütün hafta sonu lastikleri ısıtmakta sorun yaşadık ve bence bugün, Fernando'nun sorunu da buydu.''

Lastiklerin, optimum çalışma aralığında tutulamamasına aracın aerodinamik yapısı ve süspansiyonlar neden olabiliyor. Budkowski, henüz neden böyle bir sorunla karşılaştıklarını bilmediklerini söylese de konu üzerinde çalıştıklarını da ekledi.

Bu soruna neyin neden olduğu sorulan Budkowski, ''Eğer bilseydim, şu ana kadar çoktan bu problemi çözmüştük.''

''Lastiklerle alakalı olan çetrefilli şey de bu. Ferrari gibi bazı araçlar, lastikleri çok hızlı çalıştırabiliyor fakat lastikleri çabuk ısıtan araçlar ise genellikle onları daha hızlı bitiriyor. Bu ikisinin arasında bir iyi bir denge yakalamak zor ve biz bunun üzerinde çalışıyoruz.''

''Dün biraz simülasyon çalışması yaptık ve enteresan bir şekilde Esteban, sıralamaların birinci bölümündeki ikinci turda lastiklerde biraz yol tutuşu hissetmeye başladığını söyledi.'' dedi.

Sıralama turlarının sonunda, ilk 10 içinde 7 takım bulunuyordu. Gridin bu kadar yakın olması hakkında konuşan Budkowski, ''Evet [grid] yakın. Bence Monako gibi spesifik bir pistte yarıştığımızdan güç dengeleri biraz değişti. Bu pistte sürücünüzün araca güvenebilmesi gerekiyor. Bu [denkleme] lastik değişkenini de eklediğinizde enteresan seanslar ortaya çıkıyor. Bizim içinse daha çok stresli seanslar.'' ifadelerini kullandı.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Erik Junius