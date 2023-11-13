Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak
Alpine takımı 2023 Las Vegas Formula 1 Grand Prix'si için özel renk düzeni hazırladı.
Las Vegas, yıllar sonra ilk Formula 1 yarışına bu hafta sonu ev sahipliği yapacak ve yarış hafta sonunun bir karnaval havasında geçmesi planlanıyor.
Amerika'daki üçüncü yarış şimdiden hem pozitif hem de negatif yorumlara yol açmış olsa da, takımlar hafta sonu için hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyorlar.
Pazartesi günü Alpine, 2023 sezonunun 21. yarışı için revize edilmiş renk düzenini tanıttı.
Renk düzeni temel olarak aynı kalmış durumda, sadece aracın bazı bölümlerine çeşitli desenler eklendi. Ayrıca ön tarafta "Palace" ve "Kappa" logoları yer alıyor.
Castrol logolarında ufak değişiklikler yapılırken, bunun dışında araç büyük oranda aynı.
L'Alpine A523 avec la livrée pour Las Vegas.
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