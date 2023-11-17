Alpine, Las Vegas GP hafta sonunu 2024 için test olarak kullanıyor
Pierre Gasly, Alpine'in Las Vegas GP hafta sonu boyunca 2024 aracını göz önünde bulundurularak bazı testler yaptığını belirtti.
Ekip bazı yeni bileşenleri üretim sürecinden hızlı bir şekilde geçirdi ve bunları hem Las Vegas'ta hem de ondan sonraki Abu Dabi'deki sezon finalinde kullanacak.
Bu parçaların Las Vegas'ta A523'ün performansını artırması beklenmiyordu.
Takım ikinci antrenman seansında tempo mücadelesi verirken Gasly on beşinci sırayı elde etti. Takım arkadaşı Esteban Ocon ise ilk antrenman seansında yaşadığı kazanın ardından yapılan şasi değişikliği ile ancak on altıncı olabildi.
Günün ardından Gasly, "Şu ana kadar oldukça zorlu geçti."
"Garajın benim tarafımda, gelecek yılki araç için bazı deneyler yapıyoruz. Bu yüzden farklı ayarlar deniyoruz ve gelecek yıl için bazı cevaplar bularak yönümüzü belirlemeye çalışıyoruz."
"Şu ana kadar pek rahat değildi ama umarım bundan bir şeyler çıkarabiliriz." dedi.
Gasly, uzun vadede takıma yardımcı olacaksa Vegas'ın kötü geçmesinin sorun olmayacağını söyledi: "Bence bu piste özel olarak bakmıyoruz, bu yüzden muhtemelen bu hafta sonu biraz ödün veriyoruz."
"Bunun daha büyük bir amaç için ve esas olarak gelecek yıl için olduğunu biliyoruz. Elimizdekilerle aracı olabildiğince optimize etmeye çalışıyoruz. Ama bugün biraz zorluydu."
Alpine teknik direktörü Matt Harman, herhangi bir ayrıntı vermemekle birlikte, testlerin gelecek yılın tasarımı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini belirtti.
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A523
"Bu hafta sonu deneyeceğimiz bazı şeyler var."
"Bunların hepsi de yakın zamanda yaptığımız ve bizi gitmek istediğimiz yön konusunda bilgilendiren bazı çalışmalarla ilgili."
"Hafta sonu fabrika tarafından bazı bileşenler üretildi çünkü bu hafta sonunda özellikle farklı bir şey denemek istedim. Bunu görmek beni heyecanlandırıyor."
"Farkı tur zamanlarında göremeyeceksiniz ama biz verilerde göreceğiz."
"Bence bu da bize aerodinamik yön, hassasiyetler, aerodinamiğimizin araç üzerindeki ağırlıkları konusunda yardımcı olacak. Aynı zamanda aracın arkasındaki bazı mekanik sistemler de bu araçların virajlarda nasıl çalışacağını gerçekten kontrol ediyor, ki bu da önemli."
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