Alpine, kural değişikliğinden etkilenmeyi beklemiyor

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FIA, Belçika GP itibariyle dalgalanmayı azaltmak amacıyla yeni bir teknik direktif uygulayacak ve bunun bazı takımları pozitif, bazı takımları ise negatif etkilemesi bekleniyor.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, teknik direktifin çok büyük bir etki yaratacağını düşünmese de, liderlerle aradaki farkı kapatmalarına olanak tanımasını umuyor.

Szafnauer, "Henüz bunun etkisini değerlendiremediğimizi söyleyebiliriz. Bu yüzden tahmin yapmak zor” "Fakat ona karşı değiliz çünkü durumumuzu bugünden daha kötü yapmayacak. Dolayısıyla eğer rakiplerimiz biraz yavaşlarsa ve biz onlara göre aynı seviyede kalırsak, o zaman işimize yarayacağını düşünüyorum." "Aslına bakarsanız hiçbir şey yapmasalar bizim için en iyisi. Yılın başında dalgalanma çok fazlaydı. Hatırlarsanız, ilk sezon öncesi testlerinde neredeyse tüm araçlar buna maruz kalmıştı." "Ancak şimdi, tüm yarışı baştan sona izlediğinizde dalgalanma görüyor musunuz? Artık yok." "Bu nedenle takımların araçlarının dalgalanma seviyesini kendilerinin doğal şekilde azaltabileceğine inanıyorum." "Kuralları değiştirmek sadece sorunu daha da kötüleştirecek. Normal şartlarda, sezon ortasından sonra veya sezon sonunda dalgalanmayla ilgili şikayetleri hiç duymayacaksınız." "Bu nedenle her şeyi olduğu gibi bırakmak en iyisi." dedi.