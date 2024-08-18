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Formula 1 Hollanda GP

Alpine: "Kötü bir araçla kimse bir şey yapamaz"

Flavio Briatore'ye göre Alpine'de şu anki problem sürücüler değil.

Ezel Tan
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Erik Junius

Alpine'de Esteban Ocon'un yerine kimin geçeceği konusunda henüz bir karar verilmiş değil.

Mick Schumacher, Jack Doohan, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen sadece adaylardan bazıları fakat takımın odak noktası bu değil.

Briatore, danışman olarak görev yapmaya başlamasından bu yana Alpine'i daha iyi hale getirmek için çaba gösteriyor.

İtalyan danışmana göre şu anda odak noktası sürücülerden ziyade takımı geliştirmek.

Briatore,  Formula For Success'e, “Şu anda ticari açıdan, teknik açıdan ve yönetim açısından takımı daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor."

"Sürücü şu anda önemli değil. Eğer iyi bir aracınız varsa, iyi bir sürücüye ihtiyacınız vardır. Araç iyi performans göstermiyorsa o zaman sürücü de bir şey yapamaz."

"Şu anda odak noktamız tüm enerjimizi teknik tarafa harcamak.”

“Alpine aracının daha iyi durumda olduğundan emin olmalı ve gelecek yıl için geliştirmeliyiz."

"Yine de yeni Alpine'i 2026'da göreceğimize inanıyorum.” dedi.

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