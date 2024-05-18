Alpine için Schumacher ismi devam ediyor

Alpine Takım Patronu Bruno Famin, Mick Schumacher'in önümüzdeki sezon Enstone merkezli takım için bir seçenek olduğunu ve hem Esteban Ocon'un hem de Pierre Gasly'nin sözleşmesinin bittiğini duyurdu.

Haas'ın, 2022 sezonunun sonunda Schumacher'e yeni bir sözleşme teklif etmemesinden bu yana Alman pilot, F1'den mahrum kaldı. Haas ise Günther Steiner'ın tercihi olan Nico Hulkenberg ile yola devam etti.

Yedi F1 Dünya Şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher'in oğlu, Haas'tan ayrıldıktan sonra Mercedes'in yedek pilotu olmuştu. Bu yıl ise genç pilot WEC Hypercar kategorisinde Alpine adına yarışıyor.

Alpine, Schumacher'in tek koltuklu yarışlardan dayanıklılık yarışına geçişinden etkilendi ve Alman pilotu, ​​2025 sezonu için Alpine koltuğuna bir aday olarak görülmeye başlandı.

Famin, "Mick kesinlikle seçeneklerimizden birisi." dedi.

Schumacher'den 'Harika iş'

2024 sezonunda bugüne kadar toplamda üç WEC yarışı gerçekleştirildi. Schumacher, bu yarışlardan ilki olan Katar'da 11., Imola'da 16. ve geçen hafta sonu gerçekleşen Spa-Francorchamps'ta 12. oldu.

Alpine'ın bu sezonki hem F1 hem de WEC'deki sonuçları her ne kadar hayal kırıklığı yaratsa da Famin, Schumacher'in harika zihniyetini övdü.

Famin'e göre eski Haas pilotu Schumacher, dayanıklılık yarışlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağladı ama bundan daha önemlisi, kilit bir takım oyuncusu olmasıydı.

Famin, Schumacher için, "Mick dayanıklılık konusunda inanılmaz bir iş çıkarıyor, onun zihniyeti oldukça etkileyici."

"Elbette hızlı ve bence herkes onun hızlı olduğunu da biliyor. Ama çok iyi bir tur zamanı elde etmek her zaman yararlı olmuyor çünkü performans dengesi zirvede oluyor ve performans konusunda biraz dikkatli olmanız gerekiyor."

Mick Schumacher, Yedek sürücü Mercedes Fotoğraf: Shameem Fahath

"Asıl olay, pilotun saf performansını değerlendirmek değil. Mick'in gerçekten inanılmaz olduğu konu, dayanıklılık zihniyetine uyum sağlaması. Hep tek koltuklu pilotların bencil olduğunu söylerdik. Mick ise ilk andan itibaren çok iş birlikçi oldu. Takıma ve takım arkadaşlarına gerçekten çok yardımcı oldu."

"Her şeyi öğrenmeye hazır, özellikle de dayanıklılık konusunda. Harika, süper bir zihniyet ve süper bir takım ruhu."