Alpine, kış arasını verimli geçirdiğine inanıyor

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2023 aracı A523'ü tanıtan Alpine, yeni sezonda takımlar şampiyonası dördüncülüğünü korumak ve ön gruba doğru büyük bir adım atmak istiyor.

Bu amaçla takımın kış arası boyunca güç ünitesi alanında ciddi çalışmalar yürüttüğü söylenebilir, nitekim geçen yıl dayanıklılık sorunları nedeniyle ciddi puanlardan olmuşlardı.

Güç ünitesi tesisi Viry'deki en kilit isimlerden yönetici direktör Bruno Famin, bir geçiş yılını geride bıraktıklarını ve daha da iyiye ulaşmak için kış arasında iyi bir iş çıkarttıklarını düşünüyor.

"Açıkçası şampiyonada dördüncü olmak başarı sayılabilir; özellikle de F1'de hem şasi, hem güç ünitesi düzeyinde devrim niteliğinde pek çok değişikliğin yaşandığı bir dönemde."

"Motorların donacak olmasından ötürü bu alanda epey agresif davrandık, bu nedenle dönüşümlü olarak zaman zaman acı, zaman zaman tatlı hatıralarımız oldu."

"Enstone ve Viry'deki ekiplerin sıkı çalışmalarını yakından görmek bir ayrıcalıktı. Sorunsuz ve verimli bir güç ünitesini şasiye entegre etmek ve genel olarak paketi yıl boyunca sınırlarına kadar zorlamak için birlikte çalışarak harika bir iş çıkardılar."

"Genel olarak Viry için bir geçiş yılının geride kaldığını söyleyebilirim. Şu anda Formula 1 için sahada çalışan 300'den fazla çalışanımız var ve bazı yeni tesislerin eklenmesiyle coğrafi olarak büyüdük.

"Test tezgahlarının modernleşmesi devam ediyor, ayrıca elektrikli motorlar için iki yeni dinamometre inşa edilmekte. Organizasyonumuz gelişti, artık Enstone'daki departmanlarla daha verimli bir şekilde çalışabiliyoruz."

"Tüm bu yatırımlar ve iyileştirmeler daha verimli olmamızı, ancak her şeyden önce güç ünitelerinin geliştirilmesinde ve aracın 2026'ya hazırlanmasında ilerleme kaydetmemizi sağlıyor." dedi.

Son olarak motor hakkında konuşan Famin, "Güç aktarma organlarımızın paketlenmesini ve entegrasyonunu geliştirmek için Enstone ekipleriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz.

"Ne kadar iyi çalıştığımızın bir kanıtı, güç ünitelerini onaylatmak için Viry'deki yeni test tesisini kullanmak üzere bir araya geldiğimiz ve A523-RE23 paketinin oluşturulmasında başarılı ve önemli bir adım attığımız Ocak ayında geldi. Bu paket, dayanıklılık sorunlarını çözmesini umduğumuz bir su pompası içermekte. Sorunun çözüldüğünden eminiz!"

"Dayanıklılık testleriyle ilgili çok şey yaptık ve tüm bu sıkı çalışmanın karşılığını alıp almadığımızı görmek için piste çıkmayı dört gözle bekliyoruz!"