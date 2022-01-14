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Formula 1 Haberler

Alpine, Kappa ile anlaştı

Ekleyen:
, Şef Editör

Alpine F1 Takımı, İtalyan grubu BasicNet'e ait Kappa ve K-Way ile büyük çaplı bir anlaşmaya imza attı.

Alpine, Kappa ile anlaştı

Kappa, yeni sezonla birlikte Alpine F1 takımının resmi partneri olacak ve sözleşme süresi boyunca, tüm pilotlara ek olarak tüm teknik ve operasyonel ekibe "takımı kıyafeti" tedarik edecek. Bu kontrat aynı zamanda Alpine Esport Team ve Alpine Academy'i de kapsayacak.

K-Way ise takımın resmi "Yaşam Tarzı partneri" olacak ve tüm seyahat kıyafetlerini kendileri tedarik edecek.

Bu yeni ortalık kapsamında Kappa, takım için çeşitli teknik koleksiyonlar geliştirecek ve Alpine F1 Team lisansı altında, taraftar kıyafetleri, ayakkabı çeşitli ve aksesuarlar üretilecek.

İtalyan marka, bu koleksiyonları dünyanın dört bir yanındaki taraftaralara dağıtmak ve sunmak için kendi ağlarını kullanacak.

Kappa, 40 yılı aşkın bir süredir Juventus, AC Milan, FC Barcelona ve AS Roma gibi Avrupa'nın en büyük futbol kulüpleriyle yakından çalışıyor.

Alpine F1 CEO'su Laurent Rossi, "Kappa'yı pistteki ve fabrikadaki ekiplerimize ek olarak sürücülerimiz için resmi giyim tedarikçisi olarak ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Marka logolarının yeni sezonda kullanılacak araçta yer alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Bu, Alpine'in bu yıl açıkladığı ilk sponsorluk anlaşması. Gelecekte buna yenilerinin eklenmesi beklenirken, bazı kaynaklar BWT'yi işaret ediyorlar.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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