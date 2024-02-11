Alpine, kaporta altındaki değişikliklerle motordaki zayıflığı nasıl çözecek?

Fransız üretici, 2024 sezonu için F1 aracını agresif bir şekilde yenileme kararını Kasım 2022 gibi uzun bir süre önce aldı.



Büyük ölçüde revize edilen A524, Çarşamba günü takımın Enstone fabrikasında düzenlenen bir lansman etkinliğinde tanıtıldı ve teknik direktör Matt Harman, 2023 aracından taşınan tek bileşenin direksiyon simidi olduğunu öne sürdü.



Ancak takımın doğrudan üzerinde çalışamadığı tek şey, rakiplerine kıyasla güçsüz olduğunun farkında olduğu motoru. Geçen yıl içeriden birileri bu açığın 30 beygire kadar çıkabileceğini öne sürmüştü.



FIA'nın Alpine'in rakipleriyle performansını eşitlemesine izin verecek gerekçeler olup olmadığını görmek için yaptığı bir soruşturmaya rağmen, sonunda herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verildi.



Alpine, sorunun ancak 2026 için çözülebileceğini bildiği için durum hakkında endişelenerek zaman kaybetmek istemediğini söyledi.



Ancak bu durum, ekibin motorla etkileşime giren alanlarda bu yıl ilerlemesine yardımcı olacak iyileştirmelere odaklanmasını engellemedi.

Alpine A524 detay Fotoğraf: Jon Noble Jon Noble

Bunun bir örneği, marjinal kazanımlar elde etmek için ekibin büyük ayrıntılara girdiği motor montajı oldu.



Harman, "Güç ünitesinin genel olarak homologe (dondurulduğunu) olduğunu biliyoruz, ancak bu tamamen sabit olduğu anlamına gelmiyor."



"Güç ünitesini araca iyi bir şekilde monte ettiğimizden emin olmak için yapabileceğimiz makul sayıda şey var. Bunu yapmamız gerçekten çok önemli."



"Motorun yaptığı tüm işleri nasıl sürdüreceğimiz konusunda pek çok hesaplama yapıyoruz. Örneğin, şanzımanın etrafındaki süspansiyona çıkan egzoz borusunu entegre ederek buradaki basınç düşüşünü azalttık."



"Bu sayede güç ünitesinin yaptığı her bir işin krank miline ve dolayısıyla arka tekerleklere ulaşmasını sağlıyoruz."



"Ayrıca aracın ağırlık dağılımında bize yardımcı olması için ERS ünitesini, yani batarya paketini arkaya taşıdık. Araçta taşıdığımız ağırlık oldukça makul bir ağırlık." şeklinde açıkladı.

Harman, ekibin daha fazla performans sağlamaya yardımcı olması amacıyla şanzıman bileşenlerinin ağırlığını azaltmak için de çok çalıştığını söyledi.



"Şanzımandan önemli miktarda kütle çıkardık ve bu da oldukça fazla doğrulama gerektirdi."

Alpine A524 Fotoğraf tarafından: Alpine

"Bu, güç ünitesi, tüm enjeksiyon sistemleri ve otomobilin her parçasıyla birlikte tam güç aktarma sistemine sahip olduğumuz tam dinamomuz doğrultusunda doğrulandı. Bu analiz 3500 km'den fazla yol kat etti."



Alpine'in A524 aero değişikliklerinden bazıları - kanatları ve sidepodları gibi - çok görünür, ancak Harman, havanın aracın içinde nasıl aktığı konusunda da önemli revizyonlar yapıldığını ve bunun motordan en iyi şekilde yararlanmaya daha fazla yardımcı olabileceğini söyledi.



Harman, "Göremediğiniz şeylerden biri de karoserin altı ve onun altında da iç karoser dediğimiz şey var."



"Bu, aracın içindeki tüm kütle akışını kontrol etmemizi sağlıyor; başlangıçtan itibaren, sidepodlara girişte ve arkaya kadar. Bu da aracın soğutma davranışını optimize ettiğimizden emin olmamızı sağlıyor."



"Geçen yıl olmak istediğimizden biraz daha açıktık. Bu yıl çok daha iyi bir konumdayız. Bu da aracın sürtünmesini azaltıyor ve en uygun tur zamanını elde etmemizi sağlıyor."



"Ayrıca pek çok termal davranışı da kontrol ettik. Örneğin egzozları soğutmamaya çalışıyoruz. Bu kulağa çok mantıksız geliyor ama egzozları soğutmak egzozun enerjisini yok ediyor."



"Egzozların enerjisini yok etmek de krankta o kadar fazla güce sahip olamayacağımız anlamına geliyor. Bu yüzden havamızı ihtiyacımız olan yerde kullandığımızdan ve ihtiyacımız olmayan yerde kullanmadığımızdan emin olmaya çalışıyoruz."

"Çok agresif bir yaklaşım benimsedik. Sanırım Bahreyn testine gittiğimizde ne durumda olduğumuzu göreceğiz, ancak bu aracı durmaksızın geliştireceğiz."



"Ortaya çıkarmamız gereken çok fazla potansiyel var ve henüz bunların tamamına ulaşmış değiliz." dedi.