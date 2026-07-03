Alpine, Jeremy Clarkson ile Britanya GP’sine özel ortaklığını duyurdu

Alpine fabrikasına sadece beş dakika uzaklıkta yer alan ve Jeremy Clarkson ile Lisa Hogan tarafından kurulan Diddly Squat Çiftliği, Silverstone’da Alpine padoğuna yerel olarak tedarik edilen gıda ürünleri, soslar ve içecekler sağlayacak. Bu hamleyle Britanya Grand Prix'sinde yerel tarım ürünlerinin tanıtılması ve bölgedeki çiftçiliğin önemine dikkat çekilmesi hedefliyor.

Jeremy Clarkson ile Alpine takımı arasındaki bağlar aslında daha da geçmişe dayanıyor. Takım, daha önce podyuma çıktığı 2023 Monako ve 2024 São Paulo Grand Prix'lerinin ardından, kutlamalarda çiftliğin özel üretimi olan "Hawkstone" içeceklerini tüketmişti.

Jeremy Clarkson, Otmar Szafnauer, Esteban Ocon Fotoğraf: Alpine

Alpine Yönetici Direktörü Steve Nielsen, Silverstone hafta sonu öncesinde kurulan bu yerel ortaklığı şu sözlerle değerlendirdi: "Bu hafta sonu Silverstone'da yerel çiftlik ürünleri için Diddly Squat Farm'a güvenmekten mutluluk duyuyoruz.”

“Takım olarak, uzun yıllardır bizi fazlasıyla destekleyen Jeremy Clarkson ile mükemmel bir ilişkimiz var. Britanya tarımını teşvik etmeye yardımcı olabilmek ve tarımın yerel bölge için önemini vurgulamak harika bir duygu.”

“Enstone'daki üssümüz çiftliklerle çevrili, bu nedenle çiftçilerin masalarımıza yiyecek getirmek için neler yaptıklarını çok iyi biliyor ve onlara büyük hayranlık duyuyoruz.”

“Takımımızı ve pilotlarımızı bu hafta sonu zinde tutmak için yerel yiyecekleri Silverstone'a getirmek önemli bir şey; Jeremy'ye ve Diddly Squat Çiftliği ekibine tüm destekleri için teşekkür ederiz."

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