Alpine, İspanya GP'ye yeni arka kanat getirecek

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Fransız otomobil üreticisi, 2022 sezonunun başında güçlü bir performans gösterdi ancak dayanıklılık problemleri ve şanssızlık nedeniyle puan alma fırsatlarından yararlanamadılar.

Bununla birlikte takım, orta grubun önünde düzenli olarak mücadele edeceği bir pakete sahip olduğuna emin.

Birçok takımın İspanya'ya güncelleme getirecek olmasıyla birlikte Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, A522 için en göze çarpan gelişimin aracın arkasında olacağını söyledi.

Szafnauer, "İspanya için yeni arka kanadımız var."

"Buradaki son sürüşümüzden daha verimli olmalı ve daha iyi çalışmalı. Bu yüzden iki araçta da kullanacağız." dedi.

Alpine, bu sezon şimdiye kadar arka kanat konseptinde oldukça yenilikçi oldu ve Miami'de, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde kullandığı bir tasarıma geri döndü.

Hatta yeni tasarımı, uzun yıllardır kullanılan bir tasarımı tersine çevirdiği için bazı rakiplerinin dikkatini çekebilir.

Alpine A522 rear wing Photo by: Uncredited

Kanatta, kenar plakasının üst köşesine (kırmızı ok) birleştirilen bir kaporta parçası bulunuyor.

Normalde takımlar, basınç değişiminin kenar plakasında ve kanat bağlantı noktasında çarpışmasıyla oluşan girdabı bozmak için orada bir kesik oluştururlar.

Fakat, yeni kenar plaka bağlantı noktası tasarımının, tasarımcının seçimleri üzerindeki rolünü düşündüğümüzde, geleneksel bilgiler belki de bir kenara bırakılabilir.

Ayrıca, kanatçıktaki kesik artık tasarımcıların alışık olduğundan daha fazla içeride olduğu için, bunun DRS'yi nasıl etkilediği konusunda da bazı değerlendirmeler yapılmalı.

Alpine, aerodinamik gelişimlerin yanı sıra, 2022'deki çoğu takım gibi ağırlığı azaltmak için de büyük çaba sarf ediyor.

Alpine sportif direktörü Alan Permane, takımın Imola'da yaptığı değişiklikler ile iyi bir kazanç sağladığını ancak henüz yapacaklarının bitmediğini söyledi.

Permane, "Biraz değişiklik yaptık ama daha fazlası gelecek."

"O bölgede bazı adımlar atacağız. Ağırlık açısından hâlâ biraz yukarıdayız."

"Diğerleri kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ama kesinlikle bazıları kadar da iyi değiliz. Bazı araçların ağırlık limitinin altında veya tam sınırda olduğunu duyuyorum. Biz biraz fazlayız ama ilk yarıştan bu yana istikrarlı bir ilerleme kaydettik ve yavaş yavaş çözüyoruz." dedi.