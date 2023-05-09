Alpine, işleri "yoluna koymaya başladığına" inanıyor

Alpine son iki yarışın hiçbirisinde puan almayı başaramazken, Miami'de kötü gidişe bir "dur" dediler ve iki araçla da ilk ona girdiler.

Bu performansın ardından takımda yüzler yeniden gülmeye başladı ve ilerleyen yarışlar için umutlar yeşermiş oldu.

Bu sonuçlar, takım yönetiminin tam olarak beklediği noktada gelmiş durumda.

Konu hakkında konuşan Szafnauer, "Gerçekten ilerleme kaydettik."

"Her iki sürücümüz de puan almayı başardı. Tüm yıl boyunca bu şekilde performans göstermeyi başarırsak çok daha güçlü bir konumda olacağız."

"En azından bu pistte önceki gruptan çok uzak değildik. Eğer birkaç ondalık daha hızlı olsaydık Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ı geçebilirdik."

"Bakü'de hazırladığımız güncellemeler, ortaya koyduğumuz çaba ve yenilenen taban sayesinde önemli bir yere basma gücü artışı elde ettik. Dolayısıyla durumu giderek iyileştiriyoruz." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, is interviewed Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Laurent Rossi'nin son dönemde takıma yönelttiği eleştirilerle ilgili Szafnauer, "Sonuçlar iyi olduğunda güven seviyesi artar, ancak kötü olduklarında güven kaybolur."

"Başlangıçta herkese belli bir güven kredisi verilir ama sonra bu krediyi doğru kullanmanız gerekir." dedi.

Fakat Szafnauer, Renault'nun F1 projesini sonlandırmak gibi bir düşüncesi olmayacağından emin.

Szafnauer, "Bu konuda risk sıfır. Şirketin son derece güçlü bir başarma arzusu var."

"Bu yolda engellerle karşılaşmayı bekliyorduk ve şimdi onlarla karşılaşıyoruz."

"Gelecekte pek çok yeni zorluk olacak fakat bu çok doğal."

"Yapabileceğimizden ve yapmamız gerekenden daha kötü bir performans sergilememiz beni üzüyor."

"Fakat 10 yıl sonra hâlâ Formula 1'de olacağımıza hiç şüphe yok." dedi.