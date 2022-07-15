Alpine, F1 takımındaki çalışan sayısını 900'e kadar çıkaracak
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, yıl sonuna kadar yaklaşık 75 kişi daha işe almak istediklerini söyledi.
Alpine/Renault, Formula 1'e fabrika takımı olarak geri dönse de, son yıllarda beklenen atılımı yapamadı ve hep orta grupta savaştı.
Ancak bu yıl, şimdiye kadar çok iyi bir ilerleme kaydettiler ve pozitif yönde ilerleyen takımların başında geliyorlar.
Fransız üretici, arka planda F1 takımına epey yatırım yapıyor ve aynı zamanda altyapıyı güçlendirme çalışmaları da devam ediyor.
Takımın şu anda 800 civarı çalışanı bulunuyor ancak yakında bunu 900'e kadar çıkarmayı planlıyorlar. Bu konuda konuşan Otmar Szafnauer, çalışmaların ve arayışların sürdüğünü dile getirdi.
The Race'e özel konuşan Szafnauer, "Takımı genişletmek adına hâlâ yatırımlar yapmaya ve çalışmaya devam ediyoruz."
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Şu anda yaklaşık 850 çalışanımız var ve yakında 75 kişi daha işe alacağız. En güçlü takımlarla rekabet edebilmek adına onların seviyesine ulaşmamız gerekiyor."
"Bu sadece çalışanları takıma getirmekle alakalı değil. Doğru tutum ve hem yarış ruhuna hem de yarış kültürüne sahip doğru insanları bulmakla ilgili."
"Ekip olarak güçlü yanlarımız var: Oldukça bilgili olan çok iyi çalışanlara, mükemmel bir altyapıya, sadece bizim çalıştığımız kendi rüzgar tünelimize sahibiz."
"Diğer takımlarda biraz daha güçlü olmaya ve biraz daha fazla bilgiye sahip olmaya alıştığım alanlar da var."
"Bu alanlarda gerekli donanıma sahip insanları bulmamız gerekiyor ve şimdi üzerinde çalıştığımız nokta burası." dedi.
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