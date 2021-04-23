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Formula 1 / Haberler

Alpine: "Imola'ya getirilen güncellemeler, diğer pistlerde daha iyi çalışabilir"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alpine yarış direktörü Davide Brivio, Imola'ya getirdikleri yeni güncellemelerin, diğer pistlerde kendilerine daha fazla yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Alpine: "Imola'ya getirilen güncellemeler, diğer pistlerde daha iyi çalışabilir"

Alpine, Bahreyn'deki hayal kırıklığıyla dolu başlangıcın ardından Emilia-Romagna GP'ye bir dizi yeni güncelleme getirmişti. 

Güncellemelere rağmen Fransız ekip, orta grubun lideri McLaren ve Ferrari'ye ayak uyduramadı ve sıralama turlarında Esteban Ocon dokuzuncu olurken Fernando Alonso ancak 15. olabildi.

Yarışta Ocon 10. sırada finiş gördü, ancak Kimi Raikkonen'in aldığı 30 saniyelik ceza, kendisini 9. sıraya, Alonso'yu ise 10. sıraya çıkardı.

Fakat Alpine Yarış Direktörü Brvio, takımın Imola'ya getirdiği güncellemelerin ileri yönde bir adım olduğunu, fakat diğer pistlerde bu güncellemelerin etkisini daha fazla görmeyi umduklarını belirtti.

Brivio, "Evet, bazı güncellemeler hazırladık ve iyi çalışıyorlar."

"Bu güncellemelerin ve parçaların, diğer pistlere gittiğimiz zaman daha da iyi çalışması mümkün."

"Fakat oldukça mutluyuz ve iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki araçlara yaklaştık." dedi.

Brivio, yeni parçaların ne kadar zaman kazandırdığını açıklamasa da, Bahreyn'e kıyasla gözle görülür bir fark olduğunun altını çizdi.

Brivio, "Şimdi bunları söylemek istemiyorum fakat elbette elimizde sayılar var."

"Çok fazla beklenti ya da hayal kırıklığına yol açmamak için herhangi bir sayı vermek istemiyorum."

"Fakat dediğim gibi elbette elimizde sayılar var. Gelişimimize yönelik hisler var. İşlerin daha iyi hale geldiğini hissediyoruz, bu yüzden bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Alonso, araca getirilen güncellemelerine daha fazla yere basma gücü getirdiğini ve A521'in dengesini artırdığını belirtti.

İspanyol pilot, "Aracı Bahreyn'e kıyasla Imola'da geliştirdiğimizi düşünüyorum. Antrenman turlarındaki tüm yeni parçalar olumluydu."

"Test ettiğimiz şeylere dayanarak, aracın aerodinamik yükünün ve yere basma gücünün arttığını söyleyebilirim."

"Ayrıca sahip olduğumuz dengenin de, daha fazla arka yol tutuşla beraber Bahreyn'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani genel anlamda doğru yönde atılmış bir adım olduğu görüşündeyim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon , Fernando Alonso
Takımlar Alpine
Editör Luke Smith

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