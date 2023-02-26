İlk yarış için yeni güncellemeler hazırlayan Alpine, aracı görsel anlamda değiştirecek

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Alpine, Bahreyn'de gerçekleştirilen testte performansa çok fazla odaklanmadan, yarış temposu üzerinde çalıştı ve hem aracı anlamaya hem de lastikleri tanımaya odaklandı.

Geçen yıl takımlar şampiyonasını dördüncü sırada tamamlayan Fransız ekip, bu yıl ilk üç takımla aradaki farkı azaltmaya çalışıyor.

Teknik direktör Matt Harman, Bahreyn Grand Prix'si için hazırlanan güncellemelerin, bu açıdan kendilerine yardımcı olmasını bekliyor.

Harman, "Kendimize elbette güveniyoruz çünkü aracı tam potansiyelinde çalıştırmadığımız açık."

"Ayrıca ilk yarışta araç üzerinde bazı görsel farklılıklar olacak."

"İlk yarış için oldukça iyi bir güncelleme paketi hazırlıyoruz ve umarım bu paket, -eğer henüz o pozisyonda olmasak bile- üçüncü sıraya yaklaşıma planımıza yardımcı olabilir." dedi.

Harman, buna ek olarak takımın aracın yere yakınlığını en iyi hale getirmelerine yardımcı olacak yeni bir çözüme sahip olacağını da ekledi. Bu da aracın performansını etkileyecek bir diğer etken olabilir.

Alpine'in testlerde zaman zaman dalgalanma yaşadığı görüldü ve Harman bunun ekibin kasıtlı olarak sert süspansiyon kullanmasının sonucu olduğunu söyledi.

"Sınırları zorladık. Eminim bazı görüntüleri görmüşsünüzdür, oldukça sert ayarlar kullandık. Bu bazı koşullarda işe yaradığı için bunu kullanmamız gerekiyor."

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu pistte çok sert olmaması gerekiyor ancak sezon boyunca bundan yararlanabileceğimiz bazı pistler var, dolayısıyla test yapıyoruz."

"Bu testlerden çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Elimizde -özellikle de aracın arka tarafında bulunan- bazı çözümler, bu öğrendiklerimizden faydalanmamızı sağlıyor." dedi.

Önümüzdeki hafta sonu yapılacak bir başka güncelleme sayesinde Alpine, aracın yere yakınlığından en iyi şekilde faydalanacak.

"Aracın sürüş yüksekliği, hepimizin bildiği üzere performans üzerinde önemli bir fark yaratıyor. Dolayısıyla bundan faydalandığımızdan emin olmamız gerekiyor."

"Araçta, geçen yıl yapabildiğimizden biraz daha alçakta sürüş yapmamıza olanak tanıyan bazı çözümler var. Bunu ilk kez muhtemelen ilk yarışın antrenmanlarda deneyeceğiz. Bu yüzden ilginç olacak."

Alpine geçen yıl rakiplerinden daha küçük güncellemeler yapıyordu ve bunu tüm yıla yaymış durumdaydı. Bu yıl ise farklı bir yaklaşım izleyebilir.

"Her yarışta olmayabilir çünkü bence araçlar geliştikçe daha benzer hale geliyorlar ve bu nedenle getirmeniz gereken paketlerin biraz daha geniş çaplı olması gerekiyor."

"Temel olarak her yarışta bir şeyler geliştirmeye çalışacağız, bu dış aksamda veya görsel olarak görülen şeyler olmasa bile, bize tur zamanı kazandıracak şeyler olacak. Yani amacımız bu."

"Daha önce de söylediğimiz gibi, geçen yıl bununla oldukça gurur duyduk ve aynı kaynaklara sahibiz, biraz daha iyi olmasa da aynı finansmana sahibiz. Dolayısıyla bu işi başarmak bize bağlı."