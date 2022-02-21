Alpine, ilk iki yarışta pembe ağırlıklı renk düzeniyle yarışacak

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Takım, bugün gerçekleştirilen lansmanla beraber yeni A522'nin örtüsünü kaldırmış oldu. Takım, BWT ile yaptığı anlaşma kapsamında pembe renk düzenine geçiş yaptı.

BWT'nin ikonik pembe rengi, Alpine'in özel mavi rengiyle birleştirildi ve sezon boyunca mavi ağırlıklı renk düzeni kullanılacak.

Fakat takım, BWT ile olan sponsorluk anlaşmasına dikkat çekmek amacıyla ilk iki yarışta, mavi ve pembe renklerin yer değiştirdiği farklı bir renk düzeniyle yarışacak.

Bu renk düzeni, Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerinde kullanılacak. Kalan yarışlarda ise mavi renklerin ağırlıklı olduğu ana renk düzeni kullanılacak.

Bu, yıl içinde benzer değişimler olabileceği anlamına geliyor.

Bahreyn ve Suudi Arabistan GP renk düzeni:

Alpine A522 1 / 4 Fotoğraf: Alpine Alpine A522 2 / 4 Fotoğraf: Alpine Alpine A522 3 / 4 Fotoğraf: Alpine Alpine A522 4 / 4 Fotoğraf: Alpine

Ana renk düzeni:

Alpine A522 1 / 4 Fotoğraf: Alpine Alpine A522 2 / 4 Fotoğraf: Alpine Alpine A522 3 / 4 Fotoğraf: Alpine Alpine A522 4 / 4 Fotoğraf: Alpine