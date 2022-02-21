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Formula 1 / Alpine lansmanı Haberler

Alpine, ilk iki yarışta pembe ağırlıklı renk düzeniyle yarışacak

Alpine, yeni sezonda BWT ile yaptığı anlaşmaya dikkat çekmek amacıyla ilk iki yarışta pembe ağırlıklı renk düzeniyle yarışacak.

Alpine, ilk iki yarışta pembe ağırlıklı renk düzeniyle yarışacak
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Takım, bugün gerçekleştirilen lansmanla beraber yeni A522'nin örtüsünü kaldırmış oldu. Takım, BWT ile yaptığı anlaşma kapsamında pembe renk düzenine geçiş yaptı.

BWT'nin ikonik pembe rengi, Alpine'in özel mavi rengiyle birleştirildi ve sezon boyunca mavi ağırlıklı renk düzeni kullanılacak.

Fakat takım, BWT ile olan sponsorluk anlaşmasına dikkat çekmek amacıyla ilk iki yarışta, mavi ve pembe renklerin yer değiştirdiği farklı bir renk düzeniyle yarışacak.

Bu renk düzeni, Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerinde kullanılacak. Kalan yarışlarda ise mavi renklerin ağırlıklı olduğu ana renk düzeni kullanılacak.

Bu, yıl içinde benzer değişimler olabileceği anlamına geliyor.

Bahreyn ve Suudi Arabistan GP renk düzeni:

Alpine A522
Alpine A522
1/4

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
2/4

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
3/4

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
4/4

Fotoğraf: Alpine

Ana renk düzeni:

Alpine A522
Alpine A522
1/4

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
2/4

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
3/4

Fotoğraf: Alpine

Alpine A522
Alpine A522
4/4

Fotoğraf: Alpine

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Alpine, yeni A522'nin örtüsünü kaldırdı!
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Alpine, yeni A522'nin örtüsünü kaldırdı!
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Galeri: Alpine A522'den kareler

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