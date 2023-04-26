Alpine ilk büyük güncellemesini Bakü'ye getiriyor

Alpine F1 Teknik Direktörü Matt Harman, Bakü öncesi yaptığı açıklamada, takımın bu hafta sonu önemli güncellemeler hazırladığını belirtti.

İlk üç yarışın ardından A523'ün performansını nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Harmann, şöyle dedi: "Sonuçlar tam olarak beklediğimiz gibi olmasa da genel olarak iyi bir performans sergiledik."

"Geçen yılki rakiplerimizden bazılarıyla aramızdaki farkı kapattık, diğerleri ise geriye düştüler. Farklı özelliklere sahip pistlerde yarışıyoruz ve piste her çıktığımız an araç hakkında yeni şeyler öğreniyoruz."

"Sezon boyunca geniş çaplı bir gelişim planı hazırladık. Geçen yıl çok şey öğrendik ve artık performansı nasıl en üst düzeye çıkaracağımızı biliyoruz."

"Planımız aracı agresif şekilde geliştirmeye devam etmek. İlk büyük adımı bu hafta Bakü'de atacağız."

Bakü'ye ne güncellemesi getirecekleri sorusuna Harmann, "Yeni bir taban olacak. Ayrıca diğer bazı aerodinamik ve mekanik parçalar var."

"Daha sonra Miami ve Imola'da bazı yeni parçalara sahip olacağız."

"Bu süreç sezon boyunca devam edecek, çoğu yarış için ek güncellemeler planladık."

"Bakü, Miami ve Imola'da kullanılacak güncellemeler ileriye doğru büyük bir adım atmamızı sağlayacak. Basının yazdığı kadar büyük olmayabilir fakat ivmeyi korumak çok önemli."

"Geçen yıl güçlü yönlerimizden biri güncellemelerle ilgili veri korelasyonuydu. Yeni parçalara araca koyduk ve hemen çalıştılar."

"Bu yılki güncellemelerin de beklediğimiz kadar iyi gitmesini umuyoruz." cevabını verdi.