Alpine, ilerleyen yarışlara daha fazla güncelleme getirecek

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Alpine bu yıl şimdiye kadar yapılan sekiz yarışın yedisinden puanla ayrılmayı başardı ve bunu yapabilen beş takımdan sadece birisi.

Son dört yarışta 27 puan toplayan Fransız üretici, McLaren ile puan farkını 18'e indirdi ve gözünü dördüncü sıraya dikti.

Montreal öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Pat Fry, şöyle dedi: "Bu hafta sonu, son üç yıldaki ilk Kanada Grand Prix'si için Montreal'e dönüyoruz."

"Pist uzun yıllar Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve bize bazı benzersiz zorluklar yaratıyor çünkü pistin bir kısmı kalıcı, bir kısmı ise değil."

"Pistin ilk seansta epey kirli olmasını bekleyebiliriz ancak geçmişte Montreal'de gördüğümüz üzere pistin yüzeyi kauçuk parçalarıyla kaplandıkça yol tutuş giderek artacak."

"Pirelli buraya elindeki en yumuşak lastikleri getiriyor. Bu nedenle önceliklerimizden birisi şartlardan en iyi şekilde faydalanıp, lastikler hakkında bilgi toplamak olacak."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

"Bakü'ye kıyasla bu hafta sonu biraz daha yüksek yere basma gücü ayarı seçilmesini bekleyebiliriz. Arka kanat için birkaç seçeneğimiz var, bunları deneyeceğiz ve en uygun ayarları bulacağız."

"Uzun düzlüklerin, yavaş ve orta hızlı virajlarla birleşmesinden dolayı Montreal, Bakü'ye kıyasla daha yüksek yere basma gücü istiyor. Güç ünitesi tarafında durum Bakü ile benzer fakat frenler için gerçekten çok zor bir pist olacak."

"Bakü'de her iki araçla birden puan almak harikaydı. Hafta sonu için, performans anlamında üçüncü sektörde bize yardımcı olan düşük yere basma gücü ayarı seçtik."

"Bu ayar, hem sıralama turları hem de yarış için en uygun olanıydı fakat iki düzlükte güçlü olmaya çalışırken, viraj performansından ödün vermek zorunda kalıyorduk."

"Bakü'de büyük bir tartışma konusu olan dalgalanmayla ilgili ise büyük bir sorunumuz yoktu. Bunun bizim için önemli bir sorun olmadığını söyleyebilirim."

Merak edilen noktalardan birisi Alpine'in bu yarış veya sonraki yarışlar için güncelleme hazırlayıp hazırlamadığı.

Fry, bu konuda şöyle dedi: "Bakü'de sidepod bölgesine güncelleme getirmiştik. Montreal'de ise piste özgü bir kanat paketi olacak."

"Hem Silverstone hem de Avustralya için planlanan yeni güncellemelerimiz var. Yani, aracı sonraki yarışlarda sürekli olarak güncelleyeceğiz."