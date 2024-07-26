Alpine ile Andretti arasında bir iş birliği söz konusu olabilir mi?
Alpine'in güç ünitesi üretimini bırakıp başka üreticilerin motor müşterisi olacağı konuşulurken, potansiyel bir ortaklık iddiası ortaya atıldı.
Bruno Famin, Alpine F1 Team in discussion with Michael Andretti, Owner Andretti Global
Fotoğraf: Erik Junius
Birçok Formula 1 takımı, güç ünitesi tedarikçilerini güvence altına almak için anlaşmalar imzalarken, anahtar bir ekip dışarıda kalmış durumda: Alpine.
Mercedes, Ferrari, Honda, Audi ve Red Bull Powertrains; (Ford ile ortaklık halinde) takımları için en son hibrit güç ünitesini geliştirmek için harıl harıl çalışıyor, ancak Alpine başka bir tedarikçiden güç ünitesi satın almayı ya da kendi güç ünitesini üretmeyi taahhüt etmedi. Bu Andretti için bir fırsat olabilir mi?
Auto Motor und Sport'tan gelen yeni bir rapora göre, Alpine tam olarak yukarıda belirtilen seçeneklerden hiçbirini seçmeyebilir.
Bunun yerine, Renault'nun 2026 sezonu için General Motors ile birlikte bir güç ünitesi geliştirmek üzere ortaklık kurmayı düşündüğü anlaşılıyor.
GM, Andretti Global takımı ile Formula 1'e girmeyi amaçlamıştı, ancak ekibin giriş başvurusu reddedildi. Ancak GM, belki Andretti ile olmasa da 2028'de piyasaya süreceği bir Cadillac güç ünitesi üretme niyetini yineledi.
Bu söylenti doğruysa, Alpine bazı ciddi avantajlar elde edebilir. Geliştirme maliyetlerini General Motors ile paylaşmış olacaklar ve böylece Alpine güç ünitesi üretiminin tüm faturasını tek başına ödemek zorunda kalmayacaktır.
Bu aynı zamanda Alpine'in başka bir tedarikçiden güç ünitesi satın almak zorunda kalmasını ve takımı başka bir otomobil üreticisinin insafına bırakmasını da önleyecektir.
Ancak GM ve Alpine güçlerini birleştirirse, Andretti için yer kalır mıydı?
Alpine patronu Luca de Meo, ekibin satılık olmadığını düzenli olarak vurgulayarak, Andretti'nin ekibi doğrudan satın alma umutlarını boşa çıkardı.
Ancak Auto Motor und Sport'un bildirdiğine göre, bir Alpine/GM iş birliği aynı zamanda Alpine ve Andretti arasında bir iş birliği olasılığını da açıyor.
Takım bu yılın başlarında Flavio Briatore'yle stratejik danışman olarak anlaştığında Briatore, takımı yeni insanlarla tekrar yola sokmayı amaçladığını söyledi.
Bu değişikliklerin birçoğu zaten gerçekleşiyor. Alpine bu hafta sonu takım patronu Bruno Famin ile yollarını ayırırken, kilit teknik personel 2024'ün başında ekipten ayrıldı.
Bu değişiklikler arkasında bir istikrarsızlık boşluğu bıraktı. Yeni GM söylentileriyle, belki de Andretti Global bazı boşlukları doldurabilir.
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Alpine
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