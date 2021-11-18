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Alpine ikilisi, Gasly'yi yenmek için takım emirlerini "sınıra kadar" zorlamış

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Esteban Ocon, hem kendisinin hem de takım arkadaşı Fernando Alonso'nun Brezilya GP'sinde AlphaTauri'deki rakipleri Pierre Gasly'yi yenebilmek için takım emirlerini "sınıra kadar" zorladıklarını söyledi.

Alpine ikilisi, Gasly'yi yenmek için takım emirlerini "sınıra kadar" zorlamış

Alpine ve AlphaTauri, Interlagos'a markalar şampiyonasında eşit puanda oldukları durumda geldiler. Her iki takım birden beşincilik için verdikleri mücadelede 106 puana sahipler.

Fransız takım yarış boyunca Gasly'yi kontrol altına çalışmaya odaklanmış gibi duruyordu ve Ocon, takım radyosundan Alonso'nun kendisine DRS sağlamasını istedi.

Ocon'dan daha geç pite gelen Alonso, yarışın sonlarına doğru daha güçlü bir yarış temposuna sahip oldu ve takım Ocon'a, Gasly'ye baskı uygulamak için Alonso'nun gerisine düşmesi talimatını verdi.

Günün sonunda AlphaTauri sürücüsü, iki rakibini birden geçmeyi başardı ve iki Alpine pilotunun önünde yedinci sırayı aldı.

Yarışın sonraki bölümünde Alonso'dan pozisyonunu geri alan Ocon, verilen bu taktiklerin takım işbirliğini artırdığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Fransız pilot, "Çok eğlenceliydi ve sınıra kadar zorladık. Olan şuydu: Fernando ile bir kere pozisyon değiştirdik."

"Sonra Fernando öne geçti ve Gasly bizi yakaladı, sonra ben de Gasly'yi arkamda tutmaya çalışmak için takım telsizinden 'Fernando bana DRS verebilirse çok iyi olur' dedim, o da hemen tepki verdi."

"Bana DRS sağladı, son viraja gelirken çizgisini değiştirdi, ben de iç çizgiyi aldım, onun kirli havasını kullanmadım ve çıkışta onun yakınında olmamış oldum."

"Oldukça sert ama adil bir mücadeleydi. Güçlü bir takım ruhumuz olduğunu ve sonuna kadar mücadele etmeye ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik." dedi.

Bu taktiklerin Gasly'yi mutsuz ettiğini düşünüp düşünmediği sorusunu yanıtlayan Ocon, "Dediğim gibi, sonuna kadar zorladık ancak onları markalar şampiyonasında yenmemiz için tek şansımız buydu."

"Ne yazık ki önde kalmak için bu yeterli olmadı ama şampiyonada yeniden eşit durumdayız. Bu da gayet iyi bir şey." dedi.

Gasly tarafından yenilmelerine rağmen Interlagos'ta Alpine, aldıkları çifte puan sonucu ile beraber puan durumunda eşitliği korudular.

Her ne kadar Alonso, Ocon'a göre daha iyi bir tempoya sahip olsa da İspanyol pilot, pozisyon için takım arkadaşı ile mücadele etmeyi hiçbir zaman düşünmediğini, bunun yerine takıma danışmayı uygun gördüğünü söyledi.

Alonso'nun açıklamaları şu şekildeydi: "Hiçbir zaman takım arkadaşınıza atak yapmazsınız çünkü diğer aracın çok yakınına girerseniz ve lastiğinize zarar verirsiniz, bu nedenle o durum içerisinde kalmak istemezsiniz."

"Belki de senenin başında bunu deneyebilirsiniz ancak şu anda iki araç ile birden puan almamız gerekiyor."

"Takım olarak bizim ana gücümüz bu. Çok hızlı bir AlphaTauri ile mücadele ediyoruz ancak onlar bir araca sahip, bizim ise iki aracımız var. Bu nedenle bizi zora sokacak bir şey yapamayız."

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