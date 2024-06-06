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Formula 1 Kanada GP

Alpine ihtimalini reddetmeyen Zhou: "Yedek pilot olmak istemiyorum"

Zhou Guanyu, 2024 sonrasında Alpine'de yarışma ihtimalini reddetmezken, yedek pilot olabileceği yönündeki görüşlere de katılmıyor.

Ezel Tan
Guanyu Zhou, Kick Sauber

Fotoğraf: Erik Junius

Geride kalan üç yılda Sauber ile Formula 1'de yarışan Zhou Guanyu'nun kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek.

Söylentiler kendisine Haas ve Alpine'in ilgi gösterdiği yönünde.

Alpine'in kendisi için bir seçenek olup olmadığı sorusuna Zhou, "Evet, şu anda hâlâ boş koltuklar var, fırsatlar var."

"Geçmişte de bahsettiğim gibi Alpine ile geçmişim ortada. Onlarla her zaman çok iyi bağlarım oldu çünkü Formula 1'den öncesi dönemde bu fırsatı yakalamama yardımcı olan yer orasıydı."

"O zamanlar Alfa Romeo'ya katıldığım ve bu şansa sahip olduğum için gerçekten minnettarım."

"Şimdi de tüm takımlara açığım. Geleceğimle alakalı henüz hiçbir şey onaylanmadı ama gelecekte bu gridde benim için bir yer olması gerektiğini hissediyorum."

"Sadece bunun nerede olduğunu bilmiyorum." cevabını verdi.

Yedek pilot olup olmayacağı sorusuna Zhou, "Yedek sürücü olmak istemiyorum."

"Bir yıl ara vermek istemiyorum. Kariyerimin bu noktasında bir yıl ara vermek istemiyorum çünkü Formula 1'de bir yıl ara verdiğinizde geri dönmek çok zor oluyor."

"Sonuçta hiçbir yerde bu seviyede yarışamıyorsunuz ve her yıl araçlar değişiyor. Bir şeyi anlamak için adapte olmanız gerekiyor."

"Yani hedefim elbette gelecek yıl için bir koltuk bulmak. Yedek pilotluk şu anda kesinlikle bir seçenek değil.

"Mecbur kalırsak, o zaman görmemiz, düşünmemiz gerekir. Fakat şu anda bu şekilde düşünmemeye çalışıyorum." cevabını verdi.

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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