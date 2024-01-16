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Alpine için "yeni araç simülatörde Ocon'u etkilemedi" iddiası

David Croft, 2024 Alpine aracının Esteban Ocon'u pek etkilemediğini iddia ediyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Esteban Ocon, Alpine A523

Alpine, 2023 sezonunda bir önceki yıla kıyasla geriye gitmiş ve şampiyonayı ancak altıncı sırada tamamlayabilmişti.

Aerodinamik anlamda geride kalan ve zaten güç ünitesi anlamında en yavaş ekip olan Fransız üretici, 2024 aracının hazırlıklarına çok erken başladı.

Takım, yeni bir yazılım geliştirerek güç ünitesi performansını arttırmayı hedeflerken, şasi tarafında büyük çaplı değişiklikler yaparak aerodinami mühendislerine alan tanımayı hedefliyordu.

Fakat ilk gelen bilgiler yeni aracın pek de iyi olmadığı yönünde.

Sky Sports UK F1 yorumcusu David Croft,  Ocon'un simülatörde çalıştıktan sonra 2024 aracıyla ilgili ilk izlenimlerinin "olumsuz" olduğunu iddia etti.

Croft, "Noel tatilinden önce Esteban bana 2024 Alpine aracının selefinden biraz daha yavaş olduğunu söyledi." dedi.

Croft, açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

Ocon ve Gasly, yeni aracı ilk kez geçen yıl Eylül ayında denemiş ve ilk kez bu kadar erken test ettiklerini belirtmişlerdi.

O günden bu yana durumun değişip değişmediği bilinmiyor.,

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523

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