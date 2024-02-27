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Formula 1 Sezon öncesi testi

Alpine için performanstan ziyade gelişim önemli olacak

Alpine, 2024 Formula 1 sezonundaki başarısının, yeni sezona yapacağı zorlu başlangıcın ardından kaydedeceği ilerlemeye göre değerlendirileceğini söylüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Sam Bloxham / Motorsport Images

Fransız üretici, yeni A524'ün geçen hafta Bahreyn'de yapılan testlerde gösterdiği performansın da gösterdiği üzere, zorlu bir sezon başlangıcına hazırlanıyor.

Alpine takım patronu Bruno Famin, kendileri için özellikle sezonun ilk döneminde performanstan ziyade gelişimin önemli olacağını vurguladı. Geçen sene 100 yarışlık hedefinden vazgeçen takım, 2024'te sürekli gelişim hedefliyor.

Famin, "Bu yılki hedefimiz aracı geliştirirken aynı zamanda takımı da geliştirecek bir dinamik yaratmak olacak. Bu sadece pist değil, bir bütün olarak ekibi geliştirmek demek."

"Bu nihai sonuç veya şampiyonadaki pozisyon ya da podyum açısından bir hedef vermekten çok daha fazlası. Gerçekten görmem gereken şey bu dinamik."

"Aracımız şu anda neyse o. Önemli olan onu takımla, Viry ve Enstone'daki fabrikalarla ve pistte birlikte geliştirebilmek. Herkes gelişim için çabalıyor." dedi.

Alpine, A523 tasarımından cesur bir adım atması gerektiğini hissettikten sonra bu yıl için aracını büyük ölçüde yeniledi.

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 Famin, takımının testlerde "performans" peşinde koşmadığını öne sürse de, ilk çalışmalar çok fazla umut vaat etmiyor.

Pierre Gasly, RTBF'ye Alpine'in erken dönemde nerede olmasını beklediğine dair kesin bir ipucu verdi.

Gasly, "Oldukça uzaklardan başlıyoruz. Alpine'in aerodinamik açıdan iyileştirmeler yapması gerekliliğinin yanı sıra, yeni aracın fazla kilolu olduğu ve minimum ağırlık sınırının biraz üzerinde olabileceği de anlaşılıyor." dedi.

Famin, ne kadar kazancın aero'dan ve ne kadarının ağırlık azaltmadan geleceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Henüz tam olarak bilmiyoruz. Daha iyi analiz edeceğiz."

"Ama ağırlık her zaman bir faktördür. Aşırı kiloluysanız, düşük kilolu olmanız gerekir. Düşük kilolu olduğunuzda, balastı doğru yerde yönetmek zorundasınız."

"Ve zayıf olduğunuzda bile ağırlık dağılımını iyileştirmek için kilo almanız gerekir. Dolayısıyla ağırlık azaltma her zaman zorlu bir iştir."

Famin, Alpine'in orta sıralarda mücadele edeceğinden umutlu olduğunu söyledi ve performansının ancak Bahreyn GP hafta sonunda netleşeceğini itiraf etti.

Famin, "Kesinlikle öğrenecek çok şey var. Araç önden arkaya yeni: şasi farklı, süspansiyon farklı,  aero farklı."

"Önceki aracın zayıf noktalarını iyileştirmeye çalışmak istedik. Bu konuda hedefe ulaşıp ulaşmadığımızı görmek için önümüzdeki haftayı bekleyelim." dedi.

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