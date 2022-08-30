Alpine için Gasly iddiaları artıyor

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Alpine, gelecek yılda Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisiyle mücadele etmek istiyordu ancak İspanyol pilot kontrat yenilemedi.

Oscar Piastri'nin de Mclaren'a geçme kararıyla takımın elinde neredeyse hiç seçenek kalmadı ve artık alternatif isimlere yöneldiler.

Başlangıçta Mick Schumacher'in adı geçse de, son günlerde Pierre Gasly hakkında yoğun iddialar var.

Şu anda Red Bull programının bir parçası olan Pierre Gasly, 2023 sonuna kadar AlphaTauri için yarışacak fakat sonrasında başka bir takıma geçmesi bekleniyor. Gasly'nin Alpine seçeneği ortaya çıkmasının ardından bir yıl erken ayrılma ihtimali gündeme gelebilir.

Bunun temel sebebi Gasly'nin ana takıma alınmasının garanti olmaması ve daha fazla yükselme umudu olmadığı için de artık programın bir parçası olmak istememesi görünüyor.

Esteban Ocon, kişisel anlamda Gasly ile pek iyi bir ilişkiye sahip değil ve geçtiğimiz günlerde tercih edeceği seçeneğin Mick Schumacher olduğunu söylemişti. Ancak Alpine, elinde mümkün olan en iyi iki sürücüyü istiyor ve bu açıdan Gasly seçeneğini değerlendirmek istiyor.

Yine de olası bir anlaşma için önce Piastri ile ilgili durumun çözülmesi gerekiyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images