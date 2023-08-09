Alpine için Binotto iddiaları artıyor

Otmar Szafnauer ile yollarını ayıran Alpine, yeni bir takım patronu arayışında ve listenin en tepesinde Mattia Binotto var.

Fransız basını son günlerde bu konuyla ilgili çeşitli haberler yazdı. Başta L'Auto Journal üzere çeşitli kaynaklar Renault Grubu CEO'su Luca de Meo'nun Binotto ile görüşerek kendisine takımın başına geçme teklifi yaptığını öne sürdü.

Görünüşe bakılırsa Binotto da bu teklifi kabul etmiş vaziyette.

Szafnauer'in son kez takımın başına geçtiği Belçika GP hafta sonunda padoktaki sürpriz isimlerden birisi de Binotto'ydu. Ferrari ile yollarını bu yılın başında ayıran Binotto, Pirelli lastik testi için de yine burada kaldı.

Tanınmış İtalyan gazeteci Leo Turrini de böyle bir anlaşmaya şaşırmayacağını söylüyor.

Turrini, "Fransız basınında, Binotto'nun Alpine ile çoktan anlaşmaya vardığına dair söylentiler var. Bu beni şaşırtmıyor."

"Mattia'yı neredeyse 30 yıldır tanırım, harika bir adamdır, belki de aşırı özgüveninden dolayı biraz zayıflamış durumda."

"Birkaç yıl boyunca Ferrari'nin başındaydı, ki bu onun için hayalinin gerçekleşmesiydi. Diğer hayalleri de kendi hataları nedeniyle başarısız oldu."

"Ferrari'de hatalar yaptı ama her zaman destek gördüğünü hissetmedi. Yanlış insanlara güvendi ve iletişim konusunda tam bir felaketti. Söylediği bazı şeyler intikam çığlığı gibiydi."

"Fakat onun iyi bir insan olduğunu belirtmem gerekiyor. Luca de Meo ile kendisine bir akıl hocası bulur ve başkalarını dinlemeyi öğrenirse büyük başarılara imza atabilir." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images