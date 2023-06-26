Alpine, hisselerinin %24'ünü bir yatırımcı grubuna sattı

Pazartesi sabahı bir açıklamada bulunan Renault grubu, takımın %24'ünün Otro Capital, RedBird Capital Partners ve Maximum Effort Investments üçlüsünün oluşturduğu bir yatırım grubuna satıldığını resmen açıkladı.

Bu hamle, takımın değerini 900 milyon dolar gibi bir rakama yükseltiyor.

Üç şirketin en önemlisi hiç şüphesiz ki Fenway Sports Group'u içinde bulunduran RedBird. Dünyanın en önemli spor gruplarından Fenway'in bünyesinde beyzbol takımı Boston Red Sox ve Premier League takımı Liverpool yer almakta.

Maximum Effort Investments yakından tanıdığımız aktörler tarafından yönetiliyor: Ryan Reynolds ve Rob McElhenney. İkili, geçtiğimiz yıllarda Wrexham FC'ı satın alarak spor sektörüne giriş yapmıştı.

Otro Capital'in kurucularından Alec Scheiner ise bizzat takımın yönetim kuruluna katılacak.

Renault tarafından yapılan açıklamada, "Alpine, yeni yatırımcıların medya, sponsorluk, ticari haklar yönetimi ve mağazacılık stratejileri dahil olmak üzere spor endüstrisindeki kolektif uzmanlığından ve geçmiş performansından yararlanarak daha da büyüme yolunda bir adım atacak."

"Yatırım grubu, Dallas Cowboys, Fenway Sports Group, NFL, Toulouse FC ve Wrexham AFC gibi tanınmış ortaklarla çalışma konusunda büyük bir geçmişe sahip."

"Alpine ayrıca ticari performansın kilit unsurları olan veri ve teknoloji alanındaki uzmanlıklardan da faydalanacak." ifadeleri yer aldı.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team celebrates his third position with Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Laurent Rossi, Alpine Chief Executive Officer and the team Photo by: Alpine

Alpine CEO'su Laurent Rossi, geçen yılı dördüncü sırada tamamlayan takımın önümüzdeki birkaç yıl içinde şampiyonluk için mücadele etmeyi hedeflemesi nedeniyle yatırımı memnuniyetle karşıladı.

Rossi, "Bu birliktelik, performansımızı her düzeyde arttırmak için önemli bir adım."

"Öncelikle, Otro Capital, RedBird Capital Partners ve Maximum Effort Investments, spor endüstrisinde güçlü bir geçmişe sahip uluslararası oyuncular olarak, uzun vadede sportif performansımızı desteklemek için gerekli olan medya ve pazarlama stratejimizi güçlendirmek için tanınmış uzmanlıklarını getirecekler."

"İkinci olarak, elde edilen ek gelir, son teknoloji tesisler ve ekipman açısından en iyi takımları yakalamayı amaçlayan Mountain Climber planımızı daha da hızlandırmak için kullanılacak." dedi.

Renault, yatırımın Viry-Chatillon'daki güç ünitesi operasyonlarını değil, sadece Enstone'da bulunan F1 takımını kapsadığını vurguladı.