Alpine: "Her yarışta araca bir şeyler ekleyeceğiz"

Pierre Gasly, Kanada Grand Prix'sinin ilk antrenmanı sırasında bir sorun yaşadı ve aracını durdurarak kırmızı bayraklara sebep oldu. Fransız pilot tahrik mili sorunu yaşadığını düşünse de daha sonrasında bu sorunun direksiyonun güç kaynağını kaybetmesi ve debriyajı devreye sokmasıyla ortaya çıktığı anlaşıldı.

2020 İtalya GP'si galibi, Azerbaycan GP ilk antrenman seansında motor yangınına yol açan bir hidrolik sızıntısı nedeniyle yolda kalırken; Esteban Ocon aynı seansın büyük bir kısmını vites kutusu sorunu nedeniyle kaçırdı.

Alpine sportif direktörü Alan Permane, bu aksaklıkların ele alınması gerektiğini söylüyor; ancak bu esnada takımın sakin kalması gerektiğini düşünüyor.

Permane, "Sadece geriye dönüp her şeyin ömrüne bakmanız gerekiyor. En ufak bir parçanın hangi durumda olduğuna, iyi bir şekilde kullanıp kullanılmadığına bakmalı ve neden başarısız olduğunu anlamaya çalışmalıyız."

"Bazı dayanıklılık sorunları yaşadık ve bunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Ancak paniklediğimiz tek bir şey yok. Bazı aksaklıklar yaşadık ve bunları çözeceğimizden eminim."

Gasly'nin Montreal'de yolda kalmasının sebebi sorulduğunda Permane, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bunun sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Pierre'in aracında yaşadığımız direksiyon sorunu gerçekten anlamsız bir şeydi."

"Bu bizim satın aldığımız bir parça ve sanırım pit şeridindeki her direksiyonda var. Tasarımı 2008'den beri değişmedi ve bir sorun yaşamamıştık."

"Ancak güç kaynağı arızalandı ve debriyajı kaybettik. Bu yüzden Pierre tahrik mili sorunu yaşadığını düşündü. Ama aslında olan şey, debriyajı içeri itmesiydi; bu tür şeyleri anlamak zordur."

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Permane, Alpine'in 2022'de rüzgar tüneli simülasyonlarıyla uyumlu ve araca performans katan güncellemeler getirme planını sürdürmeye çalıştığı için yakında araca yeni bir taban getirileceğini de sözlerine ekledi.

"Bazı geliştirmeler getireceğiz ve her yarışta bir şeyler olacak. Örneğin Spielberg'e [bir sonraki yarış, Avusturya] ne getireceğimizi biliyorum."

"Yeni bir tabanımız olacak. Henüz aero'dan çıkıp tasarıma mı girdi yoksa hâlâ yere basma kuvveti mi ekleniyor emin değilim ama bir noktada yeni bir taban gelecek."

"Bu sürekli devam ediyor ve eminim ki her yarışta araca bir şeyler ekleyeceğiz."