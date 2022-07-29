Alpine, her yarış güncelleme getirmeye devam ediyor

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Bu güncellemelerden bazıları büyük güncelleme olurken, zaman zaman o güncellemelerde minik düzenlemeler ya da optimizasyonlar yapıldı ancak şu ana kadar yapılanlar, takımın şampiyonada dördüncülük mücadelesinde güçlü olmak için güncelleme programını iyi bir şekilde koordine ettiğini gösteriyor.

Bu şekilde güncellemeyi çok az sayıda takım yaparken, Alpine kendisinin bu programı yavaşlatma niyetinin olmadığını açıkladı.

Alpine'in Sportif Direktörü Alan Permane, "Her yarışta bir şeyler oldu ve bu devam edecek. Macaristan'da bir başka küçük adım olacak. Ardından Spa ve Zandvoort'ta iki önemli güncelleme adımımız olacak." dedi.

Alpine'in son küçük güncellemesi büyük sidepod güncellemesi üzerinde oldu. Alpine Red Bull ve Ferrari çözümlerinden ilham alırken, diğer taraftan kendi tasarımını daha stabil hale getirmeye çalışıyor.

Diğer taraftan Alpine, Fransa GP hafta sonunda taban bölümüne odaklanmıştı.

Permane, "Silverstone'da bu sezonki 3. tabanı getirdik ve bu, onun gelişmiş hali."

"Bu tabana MK3B diyoruz. Dışarıdan baktığınızda pek bir şey göremeyebilirsiniz ancak tabanın ortasındaki detay (kesik) yeni." demişti.

Bahsi geçen taban ortasındaki kesiğin orijinal MK3 tabanından farklı olduğu açık bir şekilde görülüyor olsa da, esas değişiklik tabanın altında oldu.

Alpine A522 'Ice Skate'

Red Bull ve Ferrari gibi Alpine de, tabanda "Buz Pateni" adı verilen çözümü kullanmaya başladı.

Tahmin edeceğiniz üzere taban altını gösteren bir fotoğraf olmadığı için bu detayı göstermek pek kolay değil ancak yukarıdaki resimde kırmızı ok ile gösterilen bölümde bu değişikliğin olduğunu anlayabilirsiniz.

Bu resimde ayrıca inanılmaz derecede belirgin olan şey, zeminin çok yönlü bir şekilde yüklenmiş olması. Zeminin en ön kısmı pist yüzeyinin üzerinde sabit bir yükseklikte kalırken, zeminin arka kısmı yere oldukça yakın bir şekilde konumlandırılmış durumda.

Takım, pilotlarından aldığı geri bildirimlerden ve toplanan verilerden mutluydu. Fransa'da yeni tabandan iki tane vardı ve yedek olan tabanlar ise Enstone'a gönderilerek modifiye edildi.

Permane, "Fransa'da 2 tane yeni MK3B, 3 tane de A versiyon taban vardı."

"A versiyonların fabrikaya gidip modifiye edilmesi gerekti. Bu pistte yapabileceğimiz bir iş değildi. Açıkçası oldukça karmaşık bir değişiklikti." dedi.

Alpine'in bu seneki en başarılı çalışmalarından birisi A522 üzerinde uyguladığı diyet programıydı. Yani takım, bu sene birçok takımın zorlanması gibi A522'yi minimum ağırlık sınırına yaklaştırmaya çalıştı.

Normalde sezon içerisinde araçlar yeni parçalar eklendikçe ağırlaşırlar ancak Permane, tam tersini yapmayı başardıklarını söyledi.

Permane, "Ağırlık sınırına çok yakınız. Henüz tam olarak orada değiliz ancak o sınıra birkaç kilo yakınız."

"Tamamen yeni bir araca geçtiğimiz, özellikle de yeni bir konsept olduğu için kilo vermek gerçekten zor oluyor. Normalde araçlar bir sezon içerisinde güncellemelerle ve tamirlerle 3 ila 5 kilo arasında ağırlaşırlar ya da biraz agresif olup parçaları daha hafif hazırlarsınız."

"Şu anda sezon başına göre 7.5 - 8 kilo daha hafif olduğumuzu düşünüyorum. Bu gerçekten çok büyük bir ilerleme." dedi.

Alpine hâlâ sezonun geri kalanında önemli kazanımlar elde edebileceğini düşünüyor ancak mevcut tasarımın belirli yönleri nedeniyle yapabileceklerinin kısıtlı olduğunu farkında. Bu nedenle 2023 için Alpine'den daha ekstrem çözümler beklenebilir.

Permane, "Tahmin ettiğim gibi hâlâ tabanda, karoserde ve bu tür şeylerde çok fazla kazanç sağlıyoruz."

"Bu sene öğrendiğimiz şeylerin, gelecek sene daha ekstrem çözümler sağlayacağını düşünüyorum. Şu anda radyatör ve egzoz yerleşimi açısından kısıtlıyız ancak gelecek sene tüm bunlarda değişiklik yapabiliriz." dedi.