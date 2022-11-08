Alpine, henüz yedek pilot kararını vermedi
Alpine patronu Otmar Szafnauer henüz 2023 için sürücü kadrosuna karar vermediklerini söyledi.
Bu yıl Alpine'in yedek ve test pilotluğunu Oscar Piastri yapmıştı fakat yakında Fransız üreticiden tamamen ayrılacak.
Takımın elinde Jack Doohan gibi genç bir isim daha var ve hatta Avustralyalı sürücü, yarış koltuğu için de değerlendirildi.
Bu yıl Meksika'da piste çıkan ve Abu Dhabi'de bir kez daha piste çıkması beklenen Doohan'ın gelecek yıl Alpine'in yedek pilotu olacağı tahmin ediliyor.
Ancak geçen yılın sonunda Red Bull programından ayrılan genç yeteneğin geleceğiyle alakalı karar henüz verilmedi.
Otmar Szafnauer bundan ötürü şimdilik yedek pilotlarının kim olacağını bilmediğini söylüyor.
Szafnauer, "Şu anda yeni bir haber yok"
"Yedek pilotluk konusunda henüz bir karar alınmadığını doğrulayabiliriz."
"Gelecek vadedecek Jack'imiz var fakat önümüzdeki yıl Formula 2'de şampiyonluğu kazanmaya odaklanacak. Ana hedef bu ve daha sonra nasıl ilerleyeceğimize karar vereceğiz."
"Ayrıca yedek pilotluk konusunda Ricciardo ile de görüşmedik. Henüz verilmiş bir karar yok." dedi.
Esteban Ocon, Alpine A522
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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