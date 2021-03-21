Alpine henüz yakın gridin neresinde olacağını bilmiyor

Bu yıl temelde geçen yılla aynı araçlar kullanılsa da, taban kısmında yapılan değişiklikler ve yeni lastiklere geçiş, araçların aero konseptinin değişmesine neden oldu.

Ayrıca takımla, gelişim haklarını da kullanarak, geçen yıla kıyasla araçlarını geliştirmeye çalıştılar.

RacingNews365 ile olan özel röportajında Marcin Budkowski, Alpine hakkında açıklamalarda bulundu.

Budkowski, "Her takım gibi biz de de değişen kurallar nedeniyle çok fazla yere basma gücü kaybı yaşadık. Herkes, kış boyunca bu yere basma gücü kaybını telafi etmekle meşguldü."

"Ancak geri kalanlara kıyasla ne kadar geliştiğimizi henüz bilmiyoruz. Takımların tamamı, bu yere basma gücünü geri kazanmak için çaba harcıyor."

"Aracın arka kısmındaki değişiklikler gerçekten zordu ve bizim için bazı baş ağrılarına neden oldu. Ancak mücadeleyi daha ilginç kılıyor. Bahreyn'de bazı şeyleri test ettik ve iyi sonuçlar aldık. Aracı daha iyi anlıyoruz ve doğru yönde ilerliyoruz. Hepsi iyi haberler." dedi.

Budkowski, F1'in resmi sitesindeki röportajda ise, nerede olduklarını söylemenin imkansız olduğunu dile getirdi.

"Dürüst olmak gerekirse seviyemizi tam olarak nasıl değerlendirebiliriz bilmiyorum, bu gerçekten zor bir şey. Ancak artık orta gruptaki takımlardan değil, bir bütün olarak tüm gridden bahsetmek gerekiyor."

"Yine de Mercedes'in önde olmasını bekliyoruz. Onların testlerde bazı zorluklar yaşadıklarını biliyoruz, fakat muhtemelen testlerin başlangıcında gerçek performanslarını sakladılar. Ayrıca Red Bull Racing'in de iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz."

"Bu iki takımın ardında ise, bir bütün olarak tüm grid var. Tam olarak nerede olduğumuzu belirlemek kolay değil. Açıkçası rekabetçi olmamızı bekliyorum ama görünüşe göre McLaren iyi görünüyor, hızlılar ve aslında Aston Martin de bu izlenimi veriyor."

"Geri kalanını yargılamak ise gerçekten zor."