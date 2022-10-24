Alpine, Haas'ın protestosuna itiraz etti

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Haas F1 Takımı, Austin'deki yarışın ardından Sergio Perez ve Fernando Alonso'nun araçlarını protesto etmişti.

Perez, yarışın ilk turunda Valtteri Bottas ile temas etmiş, bunun üzerine ön kanadın sağ kenar plakası hasar görmüştü. Bu parça bir noktada kopsa da, Red Bull ön kanadı değiştirmedi.

Alonso ise Lance Stroll ile yaşadığı temasın ardından bariyerlere çarptı ve son bölümü sağ aynası olmadan tamamladı.

Hakemler, Alonso'nun aracının güvenli olmadığına karar verdi ve bu nedenle kendisine 10 saniyelik dur-kalk cezasına denk gelen 30 saniye cezası verildi. Sonuç olarak da çifte dünya şampiyonu, hafta sonunu 15. sırada kapattı.

Fakat Alpine bu durumu kabullenmedi ve karara itiraz etti. Takım, Stroll ile olan temasın ardından aracın yapısal anlamda güvenli olduğunu ve ortada güvensiz hiçbir durum olmadığını belirtti.

Alpine'den yapılan açıklamada, "FIA, bir aracın güvenli olmadığına inanıyorsa, yarış sırasında siyah ve turuncu bayrak sallama hakkına sahiptir."

"Bizim durumumuzda, aracı değerlendirdiler ve bayrağı kullanmamaya karar verdiler."

"Ayrıca, araç yarıştan sonra FIA teknik delegesi tarafından yasal ilan edildi." denildi.

Alpine zaman cezasına itiraz edemiyor. Bundan ötürü de takım, Haas'ın protestosunun çok geç yapıldığı öne sürüyor ve itirazını bu gerekçeyle yapıyor.

"Protesto, son başvuru tarihinden 24 dakika sonra sunulmuştur. Bu nedenle dikkate alınmaması gerekir."

"Bu nedenle de cezanın geçersiz olduğu ilan edilmelidir."

Hakemler, kararlarında Haas'ın protestosunun son tarihten 24 dakika sonra geldiğini kabul etse de, bu olayda son tarihe uymanın mümkün olmadığını ve bu nedenle olayın değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Eğer hakemler Alpine'in protestosunu kabul ederse, önümüzdeki hafta sonu Meksika'da yapılacak olan bir sonraki yarıştan önce yeni bir duruşma gerçekleştirilecek.