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Formula 1 / Son dakika

Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık

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Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Alpine, an itibariyle herhangi bir müşterisi veya bağlı olduğu bir takım bulunmamasına rağmen, genç sürücü programında yer alan sürücülerine başka Formula 1 takımlarında koltuk bulma konusunda oldukça kesin konuştu.

Renault'nun F1 projesini 2021'de Alpine olarak adlandırmasının ardından Fransız marka, Çarşamba günü 2021 akademisini tanıttı. Akademinin beş üyesinden üçü, bu sene F2'de yarışacak.

Guan Yu Zhou ve Christian Lundgaard, UNI-Virtuosi ve ART Grand Prix ile F2'de yarışmaya devam ederken, Oscar Piastri ise geçtiğimiz sene F3 şampiyonluğunu almasının ardından Prema ile F2'ye geçiş yapacak. 

Alpine Akademi direktörü Mia Sharizman, hem Zhou'nun hem de Lundgaard'ın, geçtiğimiz sene şampiyonluk için mücadele etmekte zorlanmalarının ardından, bu sene F2 şampiyonluğu için mücadele etmelerini beklediklerini söyledi.

Buna rağmen Alpine, genç sürücülerini F1'e yerleştirme konusunda sınırlı opsiyona sahip gibi duruyor. Ana takıma bakıldığında Fernando Alonso, 2021 itibariyle takımla iki senelik bir kontrata sahip, Esteban Ocon ise sezon sonunda kontratının sonuna gelecek.

Ferrari, 2021 için iki genç sürücüsünü Alfa Romeo ve Haas'a yerleştirmeyi başardı, Mercedes ise George Russell'ı Williams'da yarıştırmakta. McLaren, geçtiğimiz sene F1'de Renault'nun tek müşteri takımıydı, ancak Woking merkezli takımın Mercedes güç ünitesine geçmesinin ardından Alpine'in an itibariyle başka bir takımla bağlantısı kalmamış durumda.

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Sharizman, bu durumun Alpine için "işi daha kolay yapmadığını" kabul etti ancak herhangi bir ortaklık olmadan genç sürücüleri başka takımlarla çalıştırmak için bir yöntem bulunabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Sharizman, "Bu, bizim çoktan belirlediğimiz bir şey, sürücüleri kendi koltuğumuza nasıl getirebileceğimiz durumu."

"Güç ünitesi müşterimiz olmadan veya herhangi bir bağlantı olmadan, başka takımlarla anlaşmalar hâlâ yapılabilir. Detaylara çok fazla girmeyeceğim."

"Bunu belirtmekle beraber, biz elimizde olana odaklanırız; elimizde olan iki yarış koltuğuna, elimizde olan sürücü akademisine ve elimizdeki fırsatlara odaklanırız." 

"Tabii ki önceliğimiz kendi takımımız. Ancak güç ünitesi anlaşmasının dışında, başka takımlarla işbirliği yapma durumumuz var." dedi.

 

Alpine, geçtiğimiz sene üç sürücü ile özel F1 testine katıldı. 2018 yılındaki Renault aracının kullanıldığı testin ardından, sürücülerin bu sene böyle bir teste çıkıp çıkmayacakları belirli değil.

F1'e adım atmaya istekli olan genç bir üçlüye sahip olmalarına rağmen Sharizman, her bir sürücünün kariyerlerinde farklı bir noktada olduklarını düşündüğünü söyledi.

Motorsport.com'un, üç sürücüyü birden nasıl yönetecekleri sorusunu yanıtlayan Sharizman, "Üçü birden şampiyonaya üç farklı seneden geliyorlar: Zhou serideki üçüncü senesini geçirecek, Christian ikinci senesinde ve Oscar ise bir çaylak olarak geliyor."

"Ortada çok farklı meseleler var ve farklı planlama yöntemleri bulunuyor."

"Ferrari'nin geçen sene yaşadığı duruma benzer bir durum ortaya çıkacak. Ancak an itibariyle, örnek vermek gerekirse Oscar'ın durumunda, tabii ki biraz daha zaman alacaktır, ancak bu beklenti olmadan bile onun nasıl ilerleyebileceğinin farkındayız."

"An itibariyle bir tane A ve bir tane B planımız olması gerekiyor. Bu, aklımızın bir köşesinde olan bir şey. Biz, bunun bizim için iyi olacağını ve bunu iyi bir şekilde yönetebileceğimizi düşünüyoruz, aynı zamanda üç sürücümüzü birden olmak istediği yerlere getirmekte nasıl kesin bir sonuca varabiliriz diye de düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

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