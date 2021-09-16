Alpine, genç sürücüleri için "seçenekleri" araştırıyor

Alpine sürücü akademisinde şu anda Christian Lundgaard, Caio Collet, Guanyu Zhou, Oscar Piastri ve Victor Martins bulunuyor.

Piastri ve Zhou, Formula 2 şampiyonasında ilk iki sıradalar ve birbirleriyle şampiyonluk için çekişiyorlar.

Martins ise Formula 3'te şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor. Özellikle Zhou'nun adı ciddi şekilde Formula 1 koltuklarıyla anılıyor ancak Alpine'in mevcut sürücü kadrosu en azından 2022 sezonu için tamamen dolu.

Bu yüzden Zhou'nun ve hatta şampiyon olursa Piastri'nin, başka bir koltukla F1'e girmesi gerecek.

Zhou'nun, 30 milyon dolar getiren sponsorlarıyla beraber Formula 1'e Alfa Romeo ile gireceği yönünde iddialar var.

Alpine F1'in patronu Marcin Budkowski, şirketin genç sürücüleri için bir çözüm bulmaya çalıştığını dile getirdi.

Budkowski, “Akademi'nin aktif olduğu süre zarfında çok sayıda sürücü yetiştirdik."

"Şimdi sürücülerimiz, Formula 1 yolunda en prestijli yarış kategorisinde başarılar elde ediyorlar. Bu da akademimizin iyi sürücüler yetiştirmede başarılı olduğunu gösteriyor. Fakat öbür tarafta, doğru kelime mi bilmiyorum ama ne yazık ki, aynı zamanda gelişiyorlar ve pek çok iyi sürücünün iyi performans göstermesinden kaynaklanan bir sorunumla karşı karşıyayız."

"Akademinin başarısı aynı zamanda sonuçlarına göre de değerlendirilmelidir. Eğer akademimiz, Formula 1'e hiçbir zaman bir sürücü getiremezse, o zaman bu sürücüleri desteklemek için zamanımızı ve paramızı boşa harcamış oluruz. Bu yüzden akademinin başarısı temelde, yetişen sürücüleri Formula 1'e getirmektir."

"Aynı zamanda bunu, sürücüleri gelecekte Alpine takımında yarışmaları adına kendimiz için yapıyoruz fakat şu anda boş yerimiz yok. Yıllar boyunca gelişimlerine yardım ettiğimiz sürücülerin önünde durmak istemiyoruz."

"Aynı zamanda onları tamamen kaybetmek de istemiyoruz, bu yüzden bir uzlaşma bulunması gerekiyor. Yine de ortaya çıkan bu durum, sürücü akademimizin başarılı olduğunu gösteriyor." dedi.

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images