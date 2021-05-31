Alpine, "gelişim süreçlerindeki duraklamayı'' Bakü'deki güncellemeleriyle aşmak istiyor

Kış aylarında rüzgar tünelleriyle yaşadığı problemlerin ardından sezona bir adım geride başlayan Alpine, sezonun başlangıcından bu yana getirdikleri güncellemelerle birlikte orta sıraların önlerine daha da yaklaşmış, Portekiz Grand Prix'sini 7 ve 8. sırada tamamlamıştı.

Portekiz'de iki araçla birlikte puan topladıkları yarışın ardından Alpine, aynı performans seviyesini Monako'ya taşıyamadı ve takım daha zorlayıcı bir hafta sonu geçirdi.

Budkowski, Monako'daki hafta sonlarını ''gelişim süreçlerindeki bir duraklama'' olarak tanımlamıştı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Azerbaycan Grand Prix'si için A521'a güncellemeler getirecek olan Fransız ekip, bu güncellemelerle birlikte bu duraklamayı aşarak orta sıralarda daha büyük bir tehdit olmak istiyor.

Bakü'ye getirecekleri güncelleme paketleri hakkında konuşan Budkowski, şu ifadeleri kullandı: "Gelişim planımızda bu hafta sonu için getireceğimiz ufak bir güncelleme paketi yer alıyor. Bu yüzden fabrikada her şeyi hazır hale getirmeye çalıştığımız yoğun bir hafta geçirdik."

"Monako'daki sorunların bir daha yaşanmadığından emin olmak için Bakü'ye Monako'da neyi yanlış yaptığımızı anlayarak gitmek istedik. Bunun için de fabrikada birçok analiz ve simülasyon yapıldı."

"Portekiz ve İspanya'daki ümit verici yarışların ardından Monako, gelişim sürecimize ufak bir ara verdirdi."

"Takım olarak saklayacak bir şeyimiz yok, vasat bir hafta sonuydu. Puan toplamış olsak da ana rakiplerimize kıyasla bizim performans seviyemiz bizi tatmin etmedi."

"Son zamanlarda yakın bir şekilde mücadele ettiğimiz birkaç takım, [Monako'da] açık bir şekilde bizden daha rekabetçiydi ve bunun için de büyük ödüller aldılar."

"Öğrendiklerimizle birlikte yolumuza devam edeceğiz ve öğrendiğimiz bazı şeyler doğal bir şekilde Bakü'ye de taşınacak çünkü Bakü de bir cadde pisti ve aynı sertlikte lastikler kullanılacak."

"İki yarış arasındaki günlerimizi Enstone ve Viry'de yeniden gruplanarak ve [yeni şeyler] öğrenerek harcadık, önümüze bakıyoruz."

Alpine, Markalar Şampiyonası'nda 17 puan ile 7. sırada bulunuyor ancak 6. sıradaki AlphaTauri ile aralarında sadece bir puan ve 5. sırada bulunan Aston Martin ile de iki puan var.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images