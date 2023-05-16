Alpine, gelecek için Sainz ile ilgileniyor olabilir
İspanyol basını, Alpine'in yeniden Carlos Sainz'a yönelebileceğini öne sürmekte.
Toro Rosso'nun Honda motoruna geçiş için yaptığı anlaşma kapsamında 2017 sezonu bitmeden birkaç yarış önce Renault'a giden Carlos Sainz, sadece bir tam sezonun ardıından Enstone'dan ayrıldı ve önce McLaren'a, sonra da Ferrari'ye geçiş yaptı.
Ferrari ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Sainz birçok kişiye göre Maranello'dan ayrılabilir, ancak kendisinin nereye gidebileceği belirsiz.
Bu konuda bir iddia ortaya atan İspanyol haber sitesi El Nacional'e göre Sainz için en önemli seçeneklerden biri Alpine!
Söylentiler, yakın gelecekte radikal değişikliklere gitmesi beklenen takımın Esteban Ocon'un liderliğinden memnun olmadığı ve eski pilotlarıyla yeniden ilgilendiği yönünde.
El Nacional'in haberinde, "Sainz ile anlaşma operasyonu henüz giriş aşamasında, ancak Sainz şimdiden kabul edilemez bir istekte bulundu." ifadeleri yer aldı.
Haberde daha fazla detay yer almıyor, dolayısıyla bu konu şimdilik bir söylentiden ibaret gibi.
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