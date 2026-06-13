Alpine, Gasly’nin aracındaki sorunları gidermek adına ‘çalışma yasağını’ ihlal etti

İspanya hafta sonunda cuma günkü ilk iki antrenman seanslarında istediği performansı gösteremeyen ve seansları sırasıyla 17. ve 16. sıralarda tamamlayan Pierre Gasly için Alpine garajında yoğun bir gece yaşandı.

Seansların ardından araçta köklü sorunlar tespit eden Alpine, cumartesi günkü rekabetçi seanslar öncesinde Fransız pilotun şasisini tamamen değiştirme kararı aldı. Gece boyunca yapılan faaliyetler, FIA'nın belirlediği çalışma yasağı (curfew) kuralının ihlal edilmesine yol açtı.

Alpine takımı, Barselona padoğunda hareketli geçen gecenin ardından resmi bir açıklama yayınlayarak durumu şu sözlerle doğruladı: "Takımımız, Barselona-Katalonya Grand Prix'si hafta sonunun geri kalan bölümüne hazırlanırken, 10 numaralı araç (Pierre Gasly) için mevcut havuzda bulunan yeni bir şasiyi hazırlamak adına cuma gecesi ‘çalışma yasağını’ ihlal etmiştir.”

“Bu ihlal, bu sezon ceza almadan yapılmasına izin verilen dört haktan ikincisidir."

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Formula 1 kuralları gereği takımların, çalışanların dinlenebilmesi adına gece saatlerinde garajları kapatıp pisti terk etmesi gerekiyor. Ancak acil durumlar için her takıma sezon boyunca ceza almadan kullanabilecekleri toplam dört adet "çalışma saatleri yasağı ihlal hakkı" tanınıyor.

Fakat Barselona pistinin zorlu şartlarında cuma gecesini uykusuz geçiren tek takım Alpine olmadı.

Hafta sonuna iddialı bir giriş yapan McLaren de cuma gecesi erken saatlerde hem Lando Norris hem de Oscar Piastri'nin araçlarında kritik değişiklikler ve ayarlamalar yapabilmek adına bu kuralı ihlal ettiğini doğrulamıştı.

Hem Alpine hem de McLaren bu hamleleriyle sezonluk haklarından ikincisini tüketmiş oldu ve ceza sınırına bir adım daha yaklaştı.