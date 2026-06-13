Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Alpine, Gasly’nin aracındaki sorunları gidermek adına ‘çalışma yasağını’ ihlal etti

Cuma antrenmanlarında dilediği tempoyu bulamayan Alpine, Gasly'nin aracındaki sorunları çözebilmek için gece boyunca çalıştı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

İspanya hafta sonunda cuma günkü ilk iki antrenman seanslarında istediği performansı gösteremeyen ve seansları sırasıyla 17. ve 16. sıralarda tamamlayan Pierre Gasly için Alpine garajında yoğun bir gece yaşandı. 

Seansların ardından araçta köklü sorunlar tespit eden Alpine, cumartesi günkü rekabetçi seanslar öncesinde Fransız pilotun şasisini tamamen değiştirme kararı aldı. Gece boyunca yapılan faaliyetler, FIA'nın belirlediği çalışma yasağı (curfew) kuralının ihlal edilmesine yol açtı.

Alpine takımı, Barselona padoğunda hareketli geçen gecenin ardından resmi bir açıklama yayınlayarak durumu şu sözlerle doğruladı: "Takımımız, Barselona-Katalonya Grand Prix'si hafta sonunun geri kalan bölümüne hazırlanırken, 10 numaralı araç (Pierre Gasly) için mevcut havuzda bulunan yeni bir şasiyi hazırlamak adına cuma gecesi ‘çalışma yasağını’ ihlal etmiştir.” 

“Bu ihlal, bu sezon ceza almadan yapılmasına izin verilen dört haktan ikincisidir."

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Formula 1 kuralları gereği takımların, çalışanların dinlenebilmesi adına gece saatlerinde garajları kapatıp pisti terk etmesi gerekiyor. Ancak acil durumlar için her takıma sezon boyunca ceza almadan kullanabilecekleri toplam dört adet "çalışma saatleri yasağı ihlal hakkı" tanınıyor.

Fakat Barselona pistinin zorlu şartlarında cuma gecesini uykusuz geçiren tek takım Alpine olmadı. 

Hafta sonuna iddialı bir giriş yapan McLaren de cuma gecesi erken saatlerde hem Lando Norris hem de Oscar Piastri'nin araçlarında kritik değişiklikler ve ayarlamalar yapabilmek adına bu kuralı ihlal ettiğini doğrulamıştı. 

Hem Alpine hem de McLaren bu hamleleriyle sezonluk haklarından ikincisini tüketmiş oldu ve ceza sınırına bir adım daha yaklaştı.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı dereceler: İspanya GP 3. antrenman
Sonraki haber Brundle: "Russell, şansa inanmaya devam etmek zorunda”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Villeneuve: “FIA, Gasly’e podyumu geri vererek başını büyük belaya soktu”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Villeneuve: “FIA, Gasly’e podyumu geri vererek başını büyük belaya soktu”

Briatore, 2027 kadrosuyla ilgili: "Pilot, ancak aracımız rekabetçi olduğunda fark yaratabilir”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Briatore, 2027 kadrosuyla ilgili: "Pilot, ancak aracımız rekabetçi olduğunda fark yaratabilir”

Canlı dereceler: İspanya GP sıralama

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Canlı dereceler: İspanya GP sıralama

Son Haberler

WSBK Misano 1. yarış: Bulega kazandı, Bahattin 16. sırada

World Superbike
SBK World Superbike
Misano
WSBK Misano 1. yarış: Bulega kazandı, Bahattin 16. sırada

Villeneuve: “FIA, Gasly’e podyumu geri vererek başını büyük belaya soktu”

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Villeneuve: “FIA, Gasly’e podyumu geri vererek başını büyük belaya soktu”

Briatore, 2027 kadrosuyla ilgili: "Pilot, ancak aracımız rekabetçi olduğunda fark yaratabilir”

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Briatore, 2027 kadrosuyla ilgili: "Pilot, ancak aracımız rekabetçi olduğunda fark yaratabilir”

Canlı dereceler: İspanya GP sıralama

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Canlı dereceler: İspanya GP sıralama

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle