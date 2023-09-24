Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Alpine'in geçici Formula 1 takım patronu Bruno Famin, Japonya Grand Prix'sinin son turunda Pierre Gasly ve Esteban Ocon'nu yer değiştirmesinin "doğru karar" olduğunu söyledi.
Yarışın son bölümünde Alpine, Gasly'den yavaşlamasını ve Ocon'a dokuzunculuğu bırakmasını istemişti.
Yarışın önceki noktalarında da Ocon'dan benzer bir şey istenmişti. Takım, Gasly'nin daha y eni lastiklerle Fernando Alonso'yu yakalayıp yakalayamayacağına bakmak istiyordu ve Fransız sürücüden yerini vermesini istedi.
Gasly'nin Alonso'ya yeterince yaklaşamayacağı anlaşılınca, pozisyonunu geri vermesi emri verildi.
Ancak Gasly, durumun önceden tartışılmadığını ve stratejisinin daha iyi olmasından ötürü, bu kararın adil olmadığını söyledi.
Ayrıca takımın neden böyle bir karar alma ihtiyacı hissettiğini de anlamadığını söyledi.
Gasly, bu konuda, "Takım için 10. ve 9. ya da 9. ve 10. olmak aynı şey ama bu kesinlikle beklediğim bir şey değildi."
"Öndeki araç olduğum için anladığım bir şey değil, bu yüzden bunun hakkında konuşacağız." dedi.
Otmar Szafnauer'in Belçika GP'si sonrası görevinden ayrılmasının ardından Alpine'i yöneten Famin, takım içindeki gerginlik söylentilerini küçümsedi.
Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"Sürücüler arasında herhangi bir sorun yok. Hepsi kendisi için en iyi sonucu istiyor, bu normal ve bunun için para alıyorlar. Fakat aynı zamanda takım için en iyi sonuçları elde etmek için de para alıyorlar."
"Yarışın getirdiği stresle, biraz sert beyanlarda bulunmuş olabiliriz fakat sürücülerin aynı çizgide olduklarından şüphem yok."
"En iyi takım sonucunu elde etmek için Pierre'i Esteban'ın önüne taşıdık, ki küçük bir ihtimal de olsa Fernando'yu yakalayabilelim. Bu mümkün olmadı, bu yüzden yerini vermesi çok normal."
Famin, Japonya GP sonrası Gasly ile durum konuşurken, Alpine'in yarış sırasında Fransız pilotla iletişiminin daha iyi olup olamayacağına bakmaları gerektiğine vurgu yaptı.
Gasly'ye verilen talimatların açık olup olmadığı sorulduğunda Famin, "Tamamen şeffaf olmak için kontrol etmemiz gereken nokta bu."
"Ne zaman söylendiğini bilmiyorum ve açıklığa kavuşturmamız gereken nokta da bu."
"Bazen iletişim sorunları yaşıyoruz çünkü radyo sinyali çok iyi değil. Ya da bazen mühendisimiz bir şey söylediğinde net olduğunu düşünüyor, ancak sürücü başka bir şeye odaklandığı için bunu anlamıyor." cevabını verdi.
Pierre Gasly, Alpine F1 Team
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
"Sürücünün bilgiyi iyi şekilde alıp almadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Fakat her halükarda bu hamle takımın çıkarları doğrultusunda yapıldı ve her iki sürücünün de bunu kabul ettiğinden kesinlikle şüphem yok."
"Önümüzdeki yarışlarda bunu biraz daha farklı şekilde yapmamız gerekirse, yapacaklardır. Bunu biliyorlar ve ortada bir gerilim yok."
Gasly'nin sorunlarını kapalı kapılar ardında halletmek yerine herkesin önünde dile getirmesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Famin, "Onlar savaşçı, yarıştan hemen sonra hayal kırıklığına uğruyorlar, bu normal."
"Bunu nasıl yaptığı hakkında saatlerce konuşabiliriz." cevabını verdi.
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Ocon: "İlk turdan sonra yarışın benim için bittiğini düşündüm"
Ocon: "İlk turdan sonra yarışın benim için bittiğini düşündüm" Ocon: "İlk turdan sonra yarışın benim için bittiğini düşündüm"
Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"
Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu" Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"
Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır
Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır
Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor
Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor
AlphaTauri ve Alpine F1 takımlarındaki son güncellemeler
AlphaTauri ve Alpine F1 takımlarındaki son güncellemeler AlphaTauri ve Alpine F1 takımlarındaki son güncellemeler
Son Haberler
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar