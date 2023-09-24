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Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Alpine'in geçici Formula 1 takım patronu Bruno Famin, Japonya Grand Prix'sinin son turunda Pierre Gasly ve Esteban Ocon'nu yer değiştirmesinin "doğru karar" olduğunu söyledi.

Jonathan Noble
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Pierre Gasly, Alpine A523

Yarışın son bölümünde Alpine, Gasly'den yavaşlamasını ve Ocon'a dokuzunculuğu bırakmasını istemişti.

Yarışın önceki noktalarında da Ocon'dan benzer bir şey istenmişti. Takım, Gasly'nin daha y eni lastiklerle Fernando Alonso'yu yakalayıp yakalayamayacağına bakmak istiyordu ve Fransız sürücüden yerini vermesini istedi.

Gasly'nin Alonso'ya yeterince yaklaşamayacağı anlaşılınca, pozisyonunu geri vermesi emri verildi.

Ancak Gasly, durumun önceden tartışılmadığını ve stratejisinin daha iyi olmasından ötürü, bu kararın adil olmadığını söyledi.

Ayrıca takımın neden böyle bir karar alma ihtiyacı hissettiğini de anlamadığını söyledi.

Gasly, bu konuda, "Takım için 10. ve 9. ya da 9. ve 10. olmak aynı şey ama bu kesinlikle beklediğim bir şey değildi."

"Öndeki araç olduğum için anladığım bir şey değil, bu yüzden bunun hakkında konuşacağız." dedi.

Otmar Szafnauer'in Belçika GP'si sonrası görevinden ayrılmasının ardından Alpine'i yöneten Famin, takım içindeki gerginlik söylentilerini küçümsedi.

Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Sürücüler arasında herhangi bir sorun yok. Hepsi kendisi için en iyi sonucu istiyor, bu normal ve bunun için para alıyorlar. Fakat aynı zamanda takım için en iyi sonuçları elde etmek için de para alıyorlar."

"Yarışın getirdiği stresle, biraz sert beyanlarda bulunmuş olabiliriz fakat sürücülerin aynı çizgide olduklarından şüphem yok."

"En iyi takım sonucunu elde etmek için Pierre'i Esteban'ın önüne taşıdık, ki küçük bir ihtimal de olsa Fernando'yu yakalayabilelim. Bu mümkün olmadı, bu yüzden yerini vermesi çok normal."

Famin, Japonya GP sonrası Gasly ile durum konuşurken, Alpine'in yarış sırasında Fransız pilotla iletişiminin daha iyi olup olamayacağına bakmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Gasly'ye verilen talimatların açık olup olmadığı sorulduğunda Famin, "Tamamen şeffaf olmak için kontrol etmemiz gereken nokta bu."

"Ne zaman söylendiğini bilmiyorum ve açıklığa kavuşturmamız gereken nokta da bu."

"Bazen iletişim sorunları yaşıyoruz çünkü radyo sinyali çok iyi değil. Ya da bazen mühendisimiz bir şey söylediğinde net olduğunu düşünüyor, ancak sürücü başka bir şeye odaklandığı için bunu  anlamıyor." cevabını verdi.

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sürücünün bilgiyi iyi şekilde alıp almadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Fakat her halükarda bu hamle takımın çıkarları doğrultusunda yapıldı ve her iki sürücünün de bunu kabul ettiğinden kesinlikle şüphem yok."

"Önümüzdeki yarışlarda bunu biraz daha farklı şekilde yapmamız gerekirse, yapacaklardır. Bunu biliyorlar ve ortada bir gerilim yok."

Gasly'nin sorunlarını kapalı kapılar ardında halletmek yerine herkesin önünde dile getirmesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Famin, "Onlar savaşçı, yarıştan hemen sonra hayal kırıklığına uğruyorlar, bu normal."

"Bunu nasıl yaptığı hakkında saatlerce konuşabiliriz." cevabını verdi.

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