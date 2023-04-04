Alpine, Gasly-Ocon temasına rağmen "geleceğe" bakıyor
Alpine patronu Otmar Szafnauer, Melbourne'de yaşadıkları kazaya rağmen sürücülerini suçlamadıklarını ve bundan dersler çıkaracaklarını söyledi.
Alpine pilotları Pierre Gasly ve Esteban Ocon Melbourne'de çok iyi puanlar kazanabilirdi fakat bitime iki tur kala birbirleriyle çarpıştılar ve yarış dışı kaldılar.
Takım patronu Otmar Szafnauer, kaçan puanlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da, Avustralya hafta sonuna dair pozitif noktalara bakıyor.
Szafnauer, "Melbourne'den puansız ayrıldığımız için hayal kırıklığına uğradık. Öte yandan takım olarak aracın hızından memnun olabiliriz."
"Yarışta hızımız rakiplerimize yakındı ve gerektiğinde savunma yapıp, soğukkanlılığımızı koruyabildik."
"Pierre iyi bir sürüş ortaya koydu ve yarışın çoğunu beşinci sırada geçirerek Mercedes, Aston Martin ve Ferrari ile podyum için mücadele etti."
"Bu olumlu anları hatırlamalı ve gelecek için bir motivasyon olarak kullanmalıyız."
"Esteban yarışın başında şanssızdı fakat iyi bir iş çıkardı ve bazı olağanüstü geçişlerle puan barajına girdi."
"Ne yazık ki her iki pilotumuz da üçüncü startın ardından yarış dışı kaldı. Olayın büyüklüğü göz önüne alındığında, iyi olmalarına sevindim."
"İlerlemeye devam edeceğiz. Takımı kenetleyen şey bunun gibi zorluklardır."
"Takım şimdiden Bakü'deki yarışı sabırsızlıkla bekliyor. Aracı bu yarışta güncelleyeceğiz." dedi.
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